«Ростов» после 21-го тура прошлого сезона забил 19 голов. После 21-го тура нынешнего – 38

«Ростов» завершил дистанцию в 21 тур чемпионата России с 38 забитыми мячами. В прошлом сезоне после такого же отрезка южане забили в два раза меньше голов – 19.
Однако и пропустила команда сейчас голов больше, чем год назад, но по набору очков идет в плюсе (+ шесть очков). Текущее место в таблице – третье.
- В 19:00 по Москве «Ростов» начнет матч 22-го тура РПЛ против «Локомотива».
- В прошлом туре «Ростов» со счетом 3:2 победил ЦСКА.
- На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за пандемии коронавируса.
Источник: Бомбардир.ру