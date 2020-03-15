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  • «Ростов» после 21-го тура прошлого сезона забил 19 голов. После 21-го тура нынешнего – 38

«Ростов» после 21-го тура прошлого сезона забил 19 голов. После 21-го тура нынешнего – 38

15 марта 2020, 10:57
6

«Ростов» завершил дистанцию в 21 тур чемпионата России с 38 забитыми мячами. В прошлом сезоне после такого же отрезка южане забили в два раза меньше голов – 19.

Однако и пропустила команда сейчас голов больше, чем год назад, но по набору очков идет в плюсе (+ шесть очков). Текущее место в таблице – третье.

  • В 19:00 по Москве «Ростов» начнет матч 22-го тура РПЛ против «Локомотива».
  • В прошлом туре «Ростов» со счетом 3:2 победил ЦСКА.
  • На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за пандемии коронавируса.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (6)
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кто там
1584260065
Потому что там настоящий тренер, а не картофельный химик, да и президент любит клуб, а не наваривается на нём. Интересно как Гынер отреагирует на попадание Ростова в ЛЧ. О5 сморозит херню в своём стиле, как было?
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paracetamol
1584264659
Ростов на подъеме, это точно. Но бздливый Локо закроется в своей штрафной и будет демонстрировать антифутбол!
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the teacher
1584268941
Пропускают много, так же как и Урал. Менять надо воротчиков.
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Mefestion
1584269585
Вперед, мужики!
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ZENIT***
1584277438
Валера делает своё дело!Удачи РОСТОВУ!!!
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