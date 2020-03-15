«Ростов» после 21-го тура прошлого сезона забил 19 голов. После 21-го тура нынешнего – 38

«Ростов» завершил дистанцию в 21 тур чемпионата России с 38 забитыми мячами. В прошлом сезоне после такого же отрезка южане забили в два раза меньше голов – 19.

Однако и пропустила команда сейчас голов больше, чем год назад, но по набору очков идет в плюсе (+ шесть очков). Текущее место в таблице – третье.