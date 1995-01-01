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    «Ростов» после 21-го тура прошлого сезона забил 19 голов. После 21-го тура нынешнего – 38

    «Ростов» завершил дистанцию в 21 тур чемпионата России с 38 забитыми мячами. В прошлом сезоне после такого же отрезка южане забили в два раза меньше голов – 19.

    Однако и пропустила команда сейчас голов больше, чем год назад, но по набору очков идет в плюсе (+ шесть очков). Текущее место в таблице – третье.

    • В 19:00 по Москве «Ростов» начнет матч 22-го тура РПЛ против «Локомотива».
    • В прошлом туре «Ростов» со счетом 3:2 победил ЦСКА.
    • На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3237

      Литейный4 24 минуты назад

      У свиней +1 по балансу забитых и пропущенных. Я пацтолом от этих аутсайдеров. Гыгыгы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +248

      кто там 42 минуты назад

      Потому что там настоящий тренер, а не картофельный химик, да и президент любит клуб, а не наваривается на нём.

      Интересно как Гынер отреагирует на попадание Ростова в ЛЧ. О5 сморозит херню в своём стиле, как было?

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