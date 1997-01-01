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    Сульшер – после победы над «Дерби Каунти»: «Сегодня было пару пугающих меня моментов»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал выход в 1/4 финала Кубка Англии после победы над «Дерби Каунти» (3:0).

    «Кажется, если выиграешь со счетом 3:0, то чувствуешь себя уверенно, но сегодня в игре было пару пугающих меня моментов.

    Шоу набирает форму и действует с каждым днем все лучше. Он может быть полезным как слева, так и в тройке центральных защитников. Он прошел тяжелый путь восстановления и заслуживал возвращения на поле.

    У нас хватает травмированных, поэтому здорово, что есть Игало. Он форвард высокого уровня и забивает хорошие голы. Немногие могли бы забить такой мяч, какой удался ему в случае с первым голом.

    Все любят Руни. Все болельщики ценят то, что он сделал для «МЮ». Он неплохо сыграл, показывая класс, но иногда, по-моему, немного передерживал мяч.

    Магуайр подвернул голеностоп, но есть надежда, что он сыграет с «Ман Сити». Я не собирался давать ему отдых сегодня», – заявил норвежский специалист.

    • Дубль на счету Игало.
    • Матч «МЮ» – «Манчестер Сити» состоится 8 марта в 19:30 по мск.

    Источник: BBC

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