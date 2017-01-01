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    Де Брюйне рискует пропустить дерби с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы

    Участие полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне в матче 29-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.

    У бельгийца выявлена травма спины. Степень серьезности повреждения и сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

    «Кевин неудачно упал. Мы не знаем, на какой срок выбыл игрок, но надеемся, что он пропустит не очень много», – дал комментарии главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

    • Манчестерское дерби состоится в воскресенье, 8 марта.
    • В текущем сезоне Де Брюйне забил девять голов и сделал 20 ассистов в 35 матчах.

    Источник: BBC

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