Де Брюйне рискует пропустить дерби с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы

Участие полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне в матче 29-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.

У бельгийца выявлена травма спины. Степень серьезности повреждения и сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

«Кевин неудачно упал. Мы не знаем, на какой срок выбыл игрок, но надеемся, что он пропустит не очень много», – дал комментарии главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.