Де Брюйне рискует пропустить дерби с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы

Участие полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне в матче 29-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.
У бельгийца выявлена травма спины. Степень серьезности повреждения и сроки восстановления футболиста пока неизвестны.
«Кевин неудачно упал. Мы не знаем, на какой срок выбыл игрок, но надеемся, что он пропустит не очень много», – дал комментарии главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.
- Манчестерское дерби состоится в воскресенье, 8 марта.
- В текущем сезоне Де Брюйне забил девять голов и сделал 20 ассистов в 35 матчах.
Источник: BBC