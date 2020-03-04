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    Лэмпард: «Ливерпуль» – лучшая команда АПЛ. Наша победа – что-то особенное»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями от победы над «Ливерпулем» (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

    «Я горд, ведь «Ливерпуль» – лучшая команда АПЛ. Как они играют, это невероятно, поэтому наша победа – это что-то особенное. Впереди у нас долгий путь, но сейчас время отмечать победу.

    Билли Гилмур? Я потрясен. Он еще молод, но напоминает мне полузащитников прошлого. Он из тех, кто не будет убирать ногу в борьбе и всегда откроется под передачу.

    Кепа сделал несколько хороших сэйвов, показал правильный настрой и сыграл на хорошем уровне», – заявил главный тренер «Челси».

    • В воскресенье «Челси» сыграет против «Эвертона».
    • Матч состоится в воскресенье, 8 марта, в 17:00.

    Источник: BBC

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    04.03.2020 07:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +954

      Romio-xxx 4 марта, 12:57

      Ну хоть Кепу маленько перевоспитал!

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