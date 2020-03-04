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  • Лэмпард: «Ливерпуль» – лучшая команда АПЛ. Наша победа – что-то особенное»

Лэмпард: «Ливерпуль» – лучшая команда АПЛ. Наша победа – что-то особенное»

4 марта 2020, 07:24
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями от победы над «Ливерпулем» (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Я горд, ведь «Ливерпуль» – лучшая команда АПЛ. Как они играют, это невероятно, поэтому наша победа – это что-то особенное. Впереди у нас долгий путь, но сейчас время отмечать победу.

Билли Гилмур? Я потрясен. Он еще молод, но напоминает мне полузащитников прошлого. Он из тех, кто не будет убирать ногу в борьбе и всегда откроется под передачу.

Кепа сделал несколько хороших сэйвов, показал правильный настрой и сыграл на хорошем уровне», – заявил главный тренер «Челси».

  • В воскресенье «Челси» сыграет против «Эвертона».
  • Матч состоится в воскресенье, 8 марта, в 17:00.

Источник: BBC
Англия. Кубок Челси Ливерпуль Лэмпард Фрэнк
Комментарии (1)
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Romio-xxx
1583315832
Ну хоть Кепу маленько перевоспитал!
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