Роналду: «Спасибо за слова поддержки для моей мамы. Ее состояние стабильно»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поблагодарил за поддержку после инсульта матери, а также рассказал о ее состоянии.
«Спасибо за слова поддержки для моей мамы. В настоящее время ее состояние стабильно, она проходит реабилитацию в больнице.
Я и моя семья хотели бы поблагодарить медицинскую бригаду, которая ухаживает за ней. Также мы просим предоставить нам приватность в это время», – написал Роналду в твиттере.
- Долорес Авейру перенесла инсульт утром 3 марта.
- Женщину госпитализировали в отделение интенсивной терапии.
- Мать Роналду параллельно борется с раком молочной железы.
Роналду отправился на Мадейру к матери, перенесшей инсульт
Источник: Твиттер Криштиану Роналду