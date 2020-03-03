Роналду: «Спасибо за слова поддержки для моей мамы. Ее состояние стабильно»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поблагодарил за поддержку после инсульта матери, а также рассказал о ее состоянии.

«Спасибо за слова поддержки для моей мамы. В настоящее время ее состояние стабильно, она проходит реабилитацию в больнице.

Я и моя семья хотели бы поблагодарить медицинскую бригаду, которая ухаживает за ней. Также мы просим предоставить нам приватность в это время», – написал Роналду в твиттере.

Долорес Авейру перенесла инсульт утром 3 марта.

перенесла инсульт утром 3 марта. Женщину госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Мать Роналду параллельно борется с раком молочной железы.

Роналду отправился на Мадейру к матери, перенесшей инсульт