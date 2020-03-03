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  • Роналду: «Спасибо за слова поддержки для моей мамы. Ее состояние стабильно»

Роналду: «Спасибо за слова поддержки для моей мамы. Ее состояние стабильно»

3 марта 2020, 22:51

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поблагодарил за поддержку после инсульта матери, а также рассказал о ее состоянии.

«Спасибо за слова поддержки для моей мамы. В настоящее время ее состояние стабильно, она проходит реабилитацию в больнице.

Я и моя семья хотели бы поблагодарить медицинскую бригаду, которая ухаживает за ней. Также мы просим предоставить нам приватность в это время», – написал Роналду в твиттере.

  • Долорес Авейру перенесла инсульт утром 3 марта.
  • Женщину госпитализировали в отделение интенсивной терапии.
  • Мать Роналду параллельно борется с раком молочной железы.

Роналду отправился на Мадейру к матери, перенесшей инсульт

Источник: Твиттер Криштиану Роналду
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
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