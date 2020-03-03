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    Роналду: «Спасибо за слова поддержки для моей мамы. Ее состояние стабильно»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поблагодарил за поддержку после инсульта матери, а также рассказал о ее состоянии.

    «Спасибо за слова поддержки для моей мамы. В настоящее время ее состояние стабильно, она проходит реабилитацию в больнице.

    Я и моя семья хотели бы поблагодарить медицинскую бригаду, которая ухаживает за ней. Также мы просим предоставить нам приватность в это время», – написал Роналду в твиттере.

    • Долорес Авейру перенесла инсульт утром 3 марта.
    • Женщину госпитализировали в отделение интенсивной терапии.
    • Мать Роналду параллельно борется с раком молочной железы.

    Роналду отправился на Мадейру к матери, перенесшей инсульт

    Источник: Твиттер Криштиану Роналду

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    03.03.2020 22:51
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