Роналду отправился на Мадейру к матери, перенесшей инсульт

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду полетел на острова Мадейры, чтобы навестить свою мать Долорес Авейру, которая перенесла инсульт. Сейчас Авейру находится в больнице столицы Мадейры Фуншале.
Португалец должен приземлиться в аэропорту Фуншала в 16:00 по местному времени. По информации Sportbox, футболист вернется в Италию 4 марта, чтобы принять участие в ответной игре Кубка Италии с «Миланом».
Долорес Авейру перенесла инсульт утром 3 марта и была госпитализирована в отделение интенсивной терапии. Сейчас состояние Авейру стабилизировалось, она находится в сознании.
- В феврале 2019 года Авейру сообщила, что у нее диагностировали рак молочной железы.
- В 2007 году мать Роналду уже побеждала рак молочной железы.
- «Ювентус» занимает второе место в Серии А. В текущем чемпионате Роналду забил 21 мяч.
Источник: O Jogo