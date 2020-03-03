Роналду отправился на Мадейру к матери, перенесшей инсульт

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду полетел на острова Мадейры, чтобы навестить свою мать Долорес Авейру, которая перенесла инсульт. Сейчас Авейру находится в больнице столицы Мадейры Фуншале.

Португалец должен приземлиться в аэропорту Фуншала в 16:00 по местному времени. По информации Sportbox, футболист вернется в Италию 4 марта, чтобы принять участие в ответной игре Кубка Италии с «Миланом».

Долорес Авейру перенесла инсульт утром 3 марта и была госпитализирована в отделение интенсивной терапии. Сейчас состояние Авейру стабилизировалось, она находится в сознании.