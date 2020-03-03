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Роналду отправился на Мадейру к матери, перенесшей инсульт

3 марта 2020, 17:17
6

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду полетел на острова Мадейры, чтобы навестить свою мать Долорес Авейру, которая перенесла инсульт. Сейчас Авейру находится в больнице столицы Мадейры Фуншале.

Португалец должен приземлиться в аэропорту Фуншала в 16:00 по местному времени. По информации Sportbox, футболист вернется в Италию 4 марта, чтобы принять участие в ответной игре Кубка Италии с «Миланом».

Долорес Авейру перенесла инсульт утром 3 марта и была госпитализирована в отделение интенсивной терапии. Сейчас состояние Авейру стабилизировалось, она находится в сознании.

  • В феврале 2019 года Авейру сообщила, что у нее диагностировали рак молочной железы.
  • В 2007 году мать Роналду уже побеждала рак молочной железы.
  • «Ювентус» занимает второе место в Серии А. В текущем чемпионате Роналду забил 21 мяч.

Источник: O Jogo
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Aldo.CSKA
1583253829
Здоровья матери Криша! Никого нет важнее в жизни!!
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NEONFOL
1583256439
здоровья всем матерям
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Plyash
1583260216
Мама это самое святое,что есть в нашей жизни.Криш,здоровья твоей маме.
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САНЁК17
1583260976
Здоровье матери Криш,она может за тебя заступится
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general.lizyukov
1583267245
Здоровья.
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zigbert
1583324282
Здоровья. Мать это святое.
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