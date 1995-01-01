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    Роналду отправился на Мадейру к матери, перенесшей инсульт

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду полетел на острова Мадейры, чтобы навестить свою мать Долорес Авейру, которая перенесла инсульт. Сейчас Авейру находится в больнице столицы Мадейры Фуншале.

    Португалец должен приземлиться в аэропорту Фуншала в 16:00 по местному времени. По информации Sportbox, футболист вернется в Италию 4 марта, чтобы принять участие в ответной игре Кубка Италии с «Миланом».

    Долорес Авейру перенесла инсульт утром 3 марта и была госпитализирована в отделение интенсивной терапии. Сейчас состояние Авейру стабилизировалось, она находится в сознании.

    • В феврале 2019 года Авейру сообщила, что у нее диагностировали рак молочной железы.
    • В 2007 году мать Роналду уже побеждала рак молочной железы.
    • «Ювентус» занимает второе место в Серии А. В текущем чемпионате Роналду забил 21 мяч.

    Источник: O Jogo

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