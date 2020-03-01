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Де Брюйне: «Я не очень далек от «Золотого мяча»

1 марта 2020, 12:37
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не исключает, что вскоре возьмет «Золотой мяч». Действующий обладатель награды – Лионель Месси.

«Я не очень далек от «Золотого мяча». Я просто стараюсь быть максимально лучшим. В первую очередь важны выступления команды. Если она будет играть хорошо, то и я добьюсь признания. Сейчас я более совершенный игрок, чем был пару лет назад», – считает бельгиец.

  • В текущем сезоне Де Брюйне забил девять голов, сделал 20 результативных передач.
  • В последней игре Лиги чемпионов бельгиец поучаствовал в обоих голах «Манчестер Сити».
  • «Сити» в АПЛ идет вторым.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Манчестер Сити Де Брюйне Кевин
Комментарии (1)
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Maxi_7
1583065888
На самом деле Кевин по таланту очень близок к Лео, только у него нет такого низкого центра тяжести... вообще удивительно, внешне он выглядит самым обычным игроком - у него в плане физики нет никаких особенностей - высокого роста, взрывной дистанционной скорости, супер дриблинга... но когда бельгиец получает мяч, ты точно уверен, что это особенный футболист, что сейчас будет взрыв, опасность, острота... за соперника становится страшно... его интуитивное понимание сколько нужно тащить мяч самому и в какой момент отдать пас с точностью до доли секунды, или же принять мгновенное решение - отдать передачу, пробить, про его самонаводящиеся кроссы я вообще молчу... сам Бэкхэм поаплодировал бы, будь он на поле...
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