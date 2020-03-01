Де Брюйне: «Я не очень далек от «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не исключает, что вскоре возьмет «Золотой мяч». Действующий обладатель награды – Лионель Месси.
«Я не очень далек от «Золотого мяча». Я просто стараюсь быть максимально лучшим. В первую очередь важны выступления команды. Если она будет играть хорошо, то и я добьюсь признания. Сейчас я более совершенный игрок, чем был пару лет назад», – считает бельгиец.
- В текущем сезоне Де Брюйне забил девять голов, сделал 20 результативных передач.
- В последней игре Лиги чемпионов бельгиец поучаствовал в обоих голах «Манчестер Сити».
- «Сити» в АПЛ идет вторым.
Источник: Sky Sports