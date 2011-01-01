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    Де Брюйне: «Я не очень далек от «Золотого мяча»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не исключает, что вскоре возьмет «Золотой мяч». Действующий обладатель награды – Лионель Месси.

    «Я не очень далек от «Золотого мяча». Я просто стараюсь быть максимально лучшим. В первую очередь важны выступления команды. Если она будет играть хорошо, то и я добьюсь признания. Сейчас я более совершенный игрок, чем был пару лет назад», – считает бельгиец.

    • В текущем сезоне Де Брюйне забил девять голов, сделал 20 результативных передач.
    • В последней игре Лиги чемпионов бельгиец поучаствовал в обоих голах «Манчестер Сити».
    • «Сити» в АПЛ идет вторым.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1803

      Борат 13 минут назад

      Ну как не очень далёк - сразу за дзюбой в очереди )))
      Гыгы

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