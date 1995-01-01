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    «Манчестер Сити» – вторая команда в истории, победившая в гостевом матче ЛЧ «Реал», пропустив первой

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Реал» со счетом 2:1.

    Англичане пропустили первыми, но в ответ забили два гола и одержали итоговую победу.

    Таким образом, «Сити» стал второй командой в истории, одолевшей в гостях «Реал» в ЛЧ, несмотря на то, что счет открыл соперник.

    Ранее подобное удавалось только «Милану» в октябре 2009 года.

    «Манчестер Сити» впервые обыграл испанскую команду в гостевом матче плей-офф еврокубков

    «Реал» проиграл дома английскому клубу впервые за 11 лет

    Источник: Opta

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