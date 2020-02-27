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  • «Манчестер Сити» – вторая команда в истории, победившая в гостевом матче ЛЧ «Реал», пропустив первой

«Манчестер Сити» – вторая команда в истории, победившая в гостевом матче ЛЧ «Реал», пропустив первой

27 февраля 2020, 11:49
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Реал» со счетом 2:1.

Англичане пропустили первыми, но в ответ забили два гола и одержали итоговую победу.

Таким образом, «Сити» стал второй командой в истории, одолевшей в гостях «Реал» в ЛЧ, несмотря на то, что счет открыл соперник.

Ранее подобное удавалось только «Милану» в октябре 2009 года.

«Манчестер Сити» впервые обыграл испанскую команду в гостевом матче плей-офф еврокубков

«Реал» проиграл дома английскому клубу впервые за 11 лет

Источник: Opta
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Милан
Комментарии (1)
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Makaweli
1582801750
Вы там что ипанулись в Бомбардире?что за статистики и рекорды вы тут штампуете? Кому это всё интерестно? У вас тут половина статей про эти чудо статистики и рекорды!
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