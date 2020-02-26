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  • Левандовски травмировал колено в игре с «Челси». Лучший бомбардир Бундеслиги пропустит месяц

Левандовски травмировал колено в игре с «Челси». Лучший бомбардир Бундеслиги пропустит месяц

26 февраля 2020, 19:34
4

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски травмировал коленный сустав в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0).

31-летний поляк выбыл на четыре недели, сообщается на сайте «Баварии».

  • Левандовски забил 25 голов в 23 матчах этого сезона Бундеслиги, а также отдал три ассиста. Он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.
  • Форвард также лидирует в ЛЧ по системе «гол+пас».

Левандовски забил 9 голов в гостях в одном розыгрыше ЛЧ. Он повторил рекорд Роналду

Источник: Официальный сайт «Баварии»
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Бавария Челси Левандовски Роберт
Комментарии (4)
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portero
1582735492
К 1/4 должен восстановиться.
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sir_Alex
1582739646
Здоровья Лёве!
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koli4ka
1582746466
Роби,ты без Баварии 4 недели сможешь,она без тебя..никак!!!
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zatonn
1582747074
Ну что, надежда на Мюллера и молодого Зиркзее. А Роберту скорейшего выздоровления!
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