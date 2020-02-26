Левандовски травмировал колено в игре с «Челси». Лучший бомбардир Бундеслиги пропустит месяц

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски травмировал коленный сустав в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0).

31-летний поляк выбыл на четыре недели, сообщается на сайте «Баварии».

Левандовски забил 25 голов в 23 матчах этого сезона Бундеслиги, а также отдал три ассиста. Он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.

Форвард также лидирует в ЛЧ по системе «гол+пас».

Левандовски забил 9 голов в гостях в одном розыгрыше ЛЧ. Он повторил рекорд Роналду