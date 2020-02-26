Okko купил права на МЛС и аргентинский Кубок Суперлиги

Стриминговый сервис Okko приобрел эксклюзивные права на трансляцию в России матчей МЛС.
Контракт с американской лигой будет действовать три года, начиная с сезона-2020, сообщает «Чемпионат». Кроме трансляций матчей МЛС, в каталоге «Футбол в Новом Свете» будут доступны матчи аргентинского Кубка Суперлиги.
Трансляция матчей каталога «Футбол в Новом Свете» откроется 29 февраля игрой «Хьюстон Динамо» против «Лос-Анджелес Гэлакси».
- Чемпионат МЛС сезона-2020 начнется 29 февраля.
- Кубок Суперлиги Аргентины стартует 16 марта.
- До 2020 года МЛС в Европе транслировал Eurosport, контракт был заключен в 2015 году.
Betting Insider: Okko покупает права на трансляции МЛС. Сервис также поборется с «Матч ТВ» за Кубок Либертадорес
Источник: «Чемпионат»