Okko купил права на МЛС и аргентинский Кубок Суперлиги

Совершенно очевидно, что будущее в освещении спортивных событий потихоньку уходит к стриминговым сервисам. Блин, я безусловно рад этому событию, но просмотр чемпионата MLS будет очень неудобен даже для европейской части России (на которую, в принципе, идут все ориентиры по трансляциям), не говоря уже о моём Уральском регионе и далее по России, так как разница часовых поясов с Америкой, в среднем, составляет 12 часов. То есть у нас 6 утра, у них 6 вечера прошлого для нас дня. Мы либо спим без задних ног, либо собираемся на работу (по графику, конечно)!
Стриминговый сервис Okko приобрел эксклюзивные права на трансляцию в России матчей МЛС.
Контракт с американской лигой будет действовать три года, начиная с сезона-2020, сообщает «Чемпионат». Кроме трансляций матчей МЛС, в каталоге «Футбол в Новом Свете» будут доступны матчи аргентинского Кубка Суперлиги.
Трансляция матчей каталога «Футбол в Новом Свете» откроется 29 февраля игрой «Хьюстон Динамо» против «Лос-Анджелес Гэлакси».
- Чемпионат МЛС сезона-2020 начнется 29 февраля.
- Кубок Суперлиги Аргентины стартует 16 марта.
- До 2020 года МЛС в Европе транслировал Eurosport, контракт был заключен в 2015 году.
Betting Insider: Okko покупает права на трансляции МЛС. Сервис также поборется с «Матч ТВ» за Кубок Либертадорес