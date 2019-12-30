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    Okko купил права на МЛС и аргентинский Кубок Суперлиги

    Стриминговый сервис Okko приобрел эксклюзивные права на трансляцию в России матчей МЛС.

    Контракт с американской лигой будет действовать три года, начиная с сезона-2020, сообщает «Чемпионат». Кроме трансляций матчей МЛС, в каталоге «Футбол в Новом Свете» будут доступны матчи аргентинского Кубка Суперлиги.

    Трансляция матчей каталога «Футбол в Новом Свете» откроется 29 февраля игрой «Хьюстон Динамо» против «Лос-Анджелес Гэлакси».

    • Чемпионат МЛС сезона-2020 начнется 29 февраля.
    • Кубок Суперлиги Аргентины стартует 16 марта.
    • До 2020 года МЛС в Европе транслировал Eurosport, контракт был заключен в 2015 году.

    Betting Insider: Okko покупает права на трансляции МЛС. Сервис также поборется с «Матч ТВ» за Кубок Либертадорес

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +566

      ARSteven89 40 минут назад

      Совершенно очевидно, что будущее в освещении спортивных событий потихоньку уходит к стриминговым сервисам. Блин, я безусловно рад этому событию, но просмотр чемпионата MLS будет очень неудобен даже для европейской части России (на которую, в принципе, идут все ориентиры по трансляциям), не говоря уже о моём Уральском регионе и далее по России, так как разница часовых поясов с Америкой, в среднем, составляет 12 часов. То есть у нас 6 утра, у них 6 вечера прошлого для нас дня. Мы либо спим без задних ног, либо собираемся на работу (по графику, конечно)!

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      Рейтинг: +1136

      alarm 51 минуту назад

      канал в мире жЫвотных должен и обязан выкупить права на показ игр спартака!

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