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    Организаторы Кубка легенд: «Ряд ошибок арбитра Пономаревой привел к конфликтной ситуации. Зрители остались без праздника футбола»

    Оргкомитет Кубка легенд выступил с заявлением после скандала в матче сборной России со сборной звезд в финале турнира (5:6).

    «В 2019 году оргкомитет принял решение, что финальный матч судят арбитры-женщины. Финал 11-го розыгрыша Кубка легенд прошел блестяще, и руководством принято решение продолжить эту практику и в этом розыгрыше. На финальный матч 2020 года между сборными России и звезд главный судья турнира Валерий Шавейко назначил арбитра Александру Пономареву.

    Ряд ошибочных решений рефери, оказавшейся под давлением трибун и эмоций футболистов, привел к конфликтной ситуации, и сборная звезд покинула поле. Зрители остались без праздника футбола. Организаторами совместно с капитанами команд и арбитром встречи было найдено компромиссное решение с согласия всех участников матча.

    В уже вынесенные дисциплинарные санкции были внесены корректировки, чтобы болельщики на трибунах и у экранов телевизоров получили удовольствие от игры легендарных футболистов. Сборная звезд вернулась в игру, и матч продолжился. Ввиду того, что время матча не было своевременно остановлено при возникновении конфликтной ситуации, к игре было добавлено 3 минуты, на табло МСА «Лужники» скорректирован секундомер, по которому и берется отсчет игрового времени.

    Когда время матча на табло закончилось, прозвучала финальная сирена, которую сложно было услышать в общем шуме трибун. В этот момент сборная России забила шестой гол и сравняла счет. Арбитр матча Александра Пономарева приняла ошибочное решение и засчитала гол, несмотря на то, что на табло время истекло. Для урегулирования спорной ситуации организаторы турнира довели до футболистов команд и арбитра матча, что победила сборная звезд, поскольку гол по окончании игрового времени на табло не может быть засчитан в соответствии с регламентом турнира.

    На уточнение всех обстоятельств и деталей ситуации ушло некоторое время. После того как все участники матча были проинформированы о том, что гол российской команды не может быть засчитан, сборная России поздравила сборную звезд с исторической и заслуженной победой на турнире.

    Кубок легенд – это праздник футбола, призванный подчеркнуть важность игры, объединяющей людей по всему миру. Наши ключевые ценности: уважение к футболу, зрителям, участникам матча, доброжелательное отношение и нулевая терпимость к оскорбительному поведению. В соответствии с этим, оргкомитет считает судей объективными, независимыми и действующими в интересах футбола.

    Также сообщаем, что формированием судейской бригады занимались непосредственно организаторы, а не Российский футбольный союз. Ввиду того, что ряд ошибочных решений привел к конфликту между участниками матча и вызвал широкий общественный резонанс, оргкомитет турнира принял решение в следующем розыгрыше Кубка легенд привлекать к работе на матчах бригады иностранных арбитров», — говорится в заявлении.

    • Матч прерывался из-за протеста иностранных игроков, связанных с судейскими решениями.
    • Звезды футбола в итоге победили россиян с минимальным преимуществом в счете (6:5).

    Арбитр Пономарева – о финале Кубка легенд: «Было жарко! Спасибо за этот матч»

    Воронин – о конфликте во время финала «Кубка Легенд»: «Судью жалко, она девочка»

    Тихонов: «Бардак в финале Кубка легенд начался из-за Бенаюна. Его команда наплакала себе победу»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +91

      vingor 48 минут назад

      Обосрались организаторы и тупо свалили все на судью)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2013

      absent32 1 час назад

      судя по происходящему на поле, у одной Пономаревой на тот момент имелись яйца

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