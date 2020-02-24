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Мартинес: «Азар выбыл минимум на три месяца»

24 февраля 2020, 15:07
6

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал травму полузащитника «Реала» Эдена Азара.

«Мы прекрасно общаемся с медицинским отделом «Реала» и беспокоимся за Эдена. Жаль, что это произошло перед важной игрой с «Манчестер Сити». Нам очень грустно – из-за этой травмы Азар выбыл как минимум на три месяца. Такой игрок всегда должен быть на поле», – сказал Мартинес.

  • Азар не доиграл матч 25-го тура Примеры против «Леванте» (0:1). На 67-й минуте бельгийца заменили на Винисиуса Жуниора из-за травмы ноги.
  • Часть нынешнего сезона Азар уже пропустил из-за травм.
  • В сезоне Примеры игрок провел десять матчей.

Азар пропустит матчи с «Ман Сити» и «Барселоной»

Источник: Sport.es
Отбор ЧЕ-2020 Испания. Примера Бельгия Реал Азар Эден Мартинес Роберто
Комментарии (6)
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серега кашин
1582547468
реал совершил в этом сезоне самую большую ошибку преобретя бельгийца, от которого толку никакого, да еще он постоянно лечится
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Romio-xxx
1582549678
Играл в Англии,был королем...И стоило оно того,потрогать журавля?
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Proker
1582550395
На те слава,титулы и главное ЗДОРОВЬЕ потерял.Я из начало писал, Азар в Испании из тебя сделает живой мешок,все ноги переломает,вон сколько таких Роналдо, Роналду....., один из них пришлось бутсы вещать на гвоздь.
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Lester84
1582550742
Он там про коронавирус не шутил как Тарасов?
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Artemka444
1582553141
можно было бы другого игрока купить на эти деньги!! Ну а с другой стороны кто знал что будут травмы!!!!
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novikovaaleksan
1582566657
Хватит дрoчить, пора драть дeвок! Открoю сeкрет: есть сайт на котором тусуются все ********** тeлки, это пoлностью анонимно и бeсплатнo, без кидалово, все дeвки рeальные и фото прoвeренные, сам лично не первую уже снимаю там, вот сайт--------- https://cuz.su/datsex
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