Мартинес: «Азар выбыл минимум на три месяца»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал травму полузащитника «Реала» Эдена Азара.

«Мы прекрасно общаемся с медицинским отделом «Реала» и беспокоимся за Эдена. Жаль, что это произошло перед важной игрой с «Манчестер Сити». Нам очень грустно – из-за этой травмы Азар выбыл как минимум на три месяца. Такой игрок всегда должен быть на поле», – сказал Мартинес.

Азар не доиграл матч 25-го тура Примеры против «Леванте» (0:1). На 67-й минуте бельгийца заменили на Винисиуса Жуниора из-за травмы ноги.

из-за травмы ноги. Часть нынешнего сезона Азар уже пропустил из-за травм.

В сезоне Примеры игрок провел десять матчей.

Азар пропустит матчи с «Ман Сити» и «Барселоной»