Мартинес: «Азар выбыл минимум на три месяца»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал травму полузащитника «Реала» Эдена Азара.
«Мы прекрасно общаемся с медицинским отделом «Реала» и беспокоимся за Эдена. Жаль, что это произошло перед важной игрой с «Манчестер Сити». Нам очень грустно – из-за этой травмы Азар выбыл как минимум на три месяца. Такой игрок всегда должен быть на поле», – сказал Мартинес.
- Азар не доиграл матч 25-го тура Примеры против «Леванте» (0:1). На 67-й минуте бельгийца заменили на Винисиуса Жуниора из-за травмы ноги.
- Часть нынешнего сезона Азар уже пропустил из-за травм.
- В сезоне Примеры игрок провел десять матчей.
Азар пропустит матчи с «Ман Сити» и «Барселоной»
Источник: Sport.es