«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»: англичане не проигрывают в плей-офф Лиги Европы десять матчей подряд

В эти минуты идет первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед». У гостей серия из десяти беспроигрышных встреч в рамках плей-офф турнира (шесть побед, четыре ничьих).

Последний раз «Юнайтед» проиграл в плей-офф Лиги Европы в марте 2016 года, когда уступил со счетом 0:2 «Ливерпулю». На следующий год манчестерцы взяли этот трофей.