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  • «Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»: англичане не проигрывают в плей-офф Лиги Европы десять матчей подряд

«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»: англичане не проигрывают в плей-офф Лиги Европы десять матчей подряд

20 февраля 2020, 21:01

В эти минуты идет первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед». У гостей серия из десяти беспроигрышных встреч в рамках плей-офф турнира (шесть побед, четыре ничьих).

Последний раз «Юнайтед» проиграл в плей-офф Лиги Европы в марте 2016 года, когда уступил со счетом 0:2 «Ливерпулю». На следующий год манчестерцы взяли этот трофей.

  • «Брюгге» лидирует в чемпионате Бельгии.
  • «Юнайтед» в АПЛ идет седьмым.
  • Последние два очных матча остались за англичанами.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Англия. Премьер-лига Брюгге Манчестер Юнайтед
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