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Черышев остался в запасе «Валенсии» на матч с «Аталантой»

19 февраля 2020, 22:31
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Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией».

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Госенс, Джимсити, Фройлер, де Рун, Хатебур, Пашалич, Гомес, Иличич.

Запасные: Спортьелло, Кальдара, Тамез, Мурьель, Малиновский, Кастань, Сапата.

«Валенсия»: Доменек, Мангала, Васс, Дьяхаби, Гайя, Парехо, Кондогбия, Торрес, Солер, Гедеш, Гомес.

Запасные: Силлессен, Корреа, Коста, Гамейро, Черышев, Собрино, Гутьеррес.

Встреча на миланском «Сан-Сиро» начнется в 23:00 по Москве.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Испания. Примера Аталанта Валенсия Черышев Денис
Комментарии (1)
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koli4ka
1582140840
а что должно быть по другому??? ну кто бы сомневался...
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