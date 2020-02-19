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    Черышев остался в запасе «Валенсии» на матч с «Аталантой»

    Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией».

    «Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Госенс, Джимсити, Фройлер, де Рун, Хатебур, Пашалич, Гомес, Иличич.

    Запасные: Спортьелло, Кальдара, Тамез, Мурьель, Малиновский, Кастань, Сапата.

    «Валенсия»: Доменек, Мангала, Васс, Дьяхаби, Гайя, Парехо, Кондогбия, Торрес, Солер, Гедеш, Гомес.

    Запасные: Силлессен, Корреа, Коста, Гамейро, Черышев, Собрино, Гутьеррес.

    Встреча на миланском «Сан-Сиро» начнется в 23:00 по Москве.

    Источник: УЕФА

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    19.02.2020 22:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1176

      koli4ka 1 час назад

      а что должно быть по другому??? ну кто бы сомневался...

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