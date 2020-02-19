Черышев остался в запасе «Валенсии» на матч с «Аталантой»

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией».

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Госенс, Джимсити, Фройлер, де Рун, Хатебур, Пашалич, Гомес, Иличич.

Запасные: Спортьелло, Кальдара, Тамез, Мурьель, Малиновский, Кастань, Сапата.

«Валенсия»: Доменек, Мангала, Васс, Дьяхаби, Гайя, Парехо, Кондогбия, Торрес, Солер, Гедеш, Гомес.

Запасные: Силлессен, Корреа, Коста, Гамейро, Черышев, Собрино, Гутьеррес.

Встреча на миланском «Сан-Сиро» начнется в 23:00 по Москве.