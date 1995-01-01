«Мне сделали только хуже». Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения от «Боруссии»

Скоро Неймару перестанет помогать даже боле частая смена причёсок...Вообще то жаль дурака ,ведь играл же в Барсе- клубе достойном его уровня , но погнался за баблом.... видимо просто не понимая , что только рядом с такими великолепными партнёрами , как Месси , Суаресом и другие он мог блистать и расти дальше...боюсь затухнет как Фалькао , которого до перехода в Монако звали El Tigro - ТИГР.
Нападающий «ПСЖ» Неймар дал комментарий после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец высказал недовольство в адрес своего клуба, считая, что ему напрасно не давали играть в предыдущих играх команды.
- Последний матч Неймар провел 1 февраля против «Монпелье» (5:0).
- Сообщалось, что форварда беспокоила травма.
«Тяжело пропускать четыре игры подряд, но решение об этом принимал не я, а клуб и врачи. Я хотел играть, мы много обсуждали эту тему. Я был готов, но клуб боялся. В итоге мне сделали только хуже.
Если бы я был в лучшей форме, то сыграл бы лучше», – сказал Неймар.
- Неймар забил единственный гол «ПСЖ» в матче с «Боруссией».
- Ответная игра команд пройдет 11 марта в Париже.