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  • «Мне сделали только хуже». Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения от «Боруссии»

«Мне сделали только хуже». Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения от «Боруссии»

19 февраля 2020, 08:18
7

Нападающий «ПСЖ» Неймар дал комментарий после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец высказал недовольство в адрес своего клуба, считая, что ему напрасно не давали играть в предыдущих играх команды.

  • Последний матч Неймар провел 1 февраля против «Монпелье» (5:0).
  • Сообщалось, что форварда беспокоила травма.

«Тяжело пропускать четыре игры подряд, но решение об этом принимал не я, а клуб и врачи. Я хотел играть, мы много обсуждали эту тему. Я был готов, но клуб боялся. В итоге мне сделали только хуже.

Если бы я был в лучшей форме, то сыграл бы лучше», – сказал Неймар.

  • Неймар забил единственный гол «ПСЖ» в матче с «Боруссией».
  • Ответная игра команд пройдет 11 марта в Париже.

Источник: GFFN
Лига чемпионов ПСЖ Неймар
Комментарии (7)
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Dizayner
1582090656
еще одна загубленная карьера, вот спрашивается нахрена тебе сдался этот недоклуб, построенный на бабосах? влепят им тоже бан, тогда вообще сгниешь
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Danish Dynamite
1582092355
Справедливости ради, вчера Неймар играл круто. По-бабски ныл и валялся, но - круто.
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моэм
1582092792
Скоро Неймару перестанет помогать даже боле частая смена причёсок...Вообще то жаль дурака ,ведь играл же в Барсе- клубе достойном его уровня , но погнался за баблом.... видимо просто не понимая , что только рядом с такими великолепными партнёрами , как Месси , Суаресом и другие он мог блистать и расти дальше...боюсь затухнет как Фалькао , которого до перехода в Монако звали El Tigro - ТИГР.
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афоня72
1582099863
Театр много потерял в лице Неймара... Но не в одном театре не платят столько бабла..
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ItalianFootball
1582181966
Он намекает, что его не надо было выпускать ?))) Смешной перец..
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