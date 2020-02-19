«Мне сделали только хуже». Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения от «Боруссии»

Нападающий «ПСЖ» Неймар дал комментарий после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец высказал недовольство в адрес своего клуба, считая, что ему напрасно не давали играть в предыдущих играх команды.

Последний матч Неймар провел 1 февраля против «Монпелье» (5:0).

Сообщалось, что форварда беспокоила травма.

«Тяжело пропускать четыре игры подряд, но решение об этом принимал не я, а клуб и врачи. Я хотел играть, мы много обсуждали эту тему. Я был готов, но клуб боялся. В итоге мне сделали только хуже.

Если бы я был в лучшей форме, то сыграл бы лучше», – сказал Неймар.