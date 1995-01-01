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    «Мне сделали только хуже». Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения от «Боруссии»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар дал комментарий после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец высказал недовольство в адрес своего клуба, считая, что ему напрасно не давали играть в предыдущих играх команды.

    • Последний матч Неймар провел 1 февраля против «Монпелье» (5:0).
    • Сообщалось, что форварда беспокоила травма.

    «Тяжело пропускать четыре игры подряд, но решение об этом принимал не я, а клуб и врачи. Я хотел играть, мы много обсуждали эту тему. Я был готов, но клуб боялся. В итоге мне сделали только хуже.

    Если бы я был в лучшей форме, то сыграл бы лучше», – сказал Неймар.

    • Неймар забил единственный гол «ПСЖ» в матче с «Боруссией».
    • Ответная игра команд пройдет 11 марта в Париже.

    Источник: GFFN

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    Сегодня, 08:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +228

      моэм 38 минут назад

      Скоро Неймару перестанет помогать даже боле частая смена причёсок...Вообще то жаль дурака ,ведь играл же в Барсе- клубе достойном его уровня , но погнался за баблом.... видимо просто не понимая , что только рядом с такими великолепными партнёрами , как Месси , Суаресом и другие он мог блистать и расти дальше...боюсь затухнет как Фалькао , которого до перехода в Монако звали El Tigro - ТИГР.

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      Рейтинг: +1780

      Danish Dynamite 46 минут назад

      Справедливости ради, вчера Неймар играл круто. По-бабски ныл и валялся, но - круто.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1471

      Dizayner 1 час назад

      еще одна загубленная карьера, вот спрашивается нахрена тебе сдался этот недоклуб, построенный на бабосах? влепят им тоже бан, тогда вообще сгниешь

      4
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      Рейтинг: +187

      Алексей новый > Dizayner 54 минуты назад

      За бабосами и перешёл

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