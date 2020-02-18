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  • Главные новости дня. «Рубин» подписал контракт с Тарасовым, Adidas представил мяч финала Лиги чемпионов в Стамбуле

Главные новости дня. «Рубин» подписал контракт с Тарасовым, Adidas представил мяч финала Лиги чемпионов в Стамбуле

18 февраля 2020, 22:26

Adidas представил мяч финала Лиги чемпионов в Стамбуле.

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Источник: Бомбардир.ру
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