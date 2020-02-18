Главные новости дня. «Рубин» подписал контракт с Тарасовым, Adidas представил мяч финала Лиги чемпионов в Стамбуле

Adidas представил мяч финала Лиги чемпионов в Стамбуле.

«Рубин» подписал контракт с Тарасовым.

Сон Хын-Мин перенесет операцию из-за перелома руки.

Смородская: «Локомотив» плохо подготовился к суду. Фернандешу никто ничего не должен».

Cadena SER: «Барселона» платила за критику Месси и пиар Бартомеу.

Экс-хавбек ЦСКА Ефремов перешел в «Урал».

Буффон сыграл против четверых сыновей футболистов, с которыми выходил на поле.

Егоров: «Ротенберг выплатит Кокорину за трансфер в «Сочи» 2 миллиона, которые остались как долг с динамовских времен».

Тульский «Арсенал» подписал экс-игрока сборной России Лодыгина.

Зарплата Дзюбы в «Зените» – 234 миллиона рублей в год. Это меньше, чем было у Кокорина.