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    Журналист Романо: «Аякс» заменит Зиеша вингером «Сан-Паулу» Антони

    «Аякс» определился с заменой для вингера Хакима Зиеша, который летом за 40 миллионов евро перейдет в «Челси».

    По информации журналиста Sky Sport и The Guardian Фабрицио Романо, голландский клуб согласовал трансфер Антони из «Сан-Паулу».

    За 19-летнего бразильца «Аякс» заплатит 20 миллионов евро. Кроме того, в сделку будут включены бонусы в размере 5 миллионов.

    • Антони – воспитанник «Сан-Паулу».
    • За основную команду игрок провел 33 матча, забил четыре гола и сделал шесть ассистов.

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 630 тысяч человек.

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