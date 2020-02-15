Журналист Романо: «Аякс» заменит Зиеша вингером «Сан-Паулу» Антони

«Аякс» определился с заменой для вингера Хакима Зиеша, который летом за 40 миллионов евро перейдет в «Челси».

По информации журналиста Sky Sport и The Guardian Фабрицио Романо, голландский клуб согласовал трансфер Антони из «Сан-Паулу».

За 19-летнего бразильца «Аякс» заплатит 20 миллионов евро. Кроме того, в сделку будут включены бонусы в размере 5 миллионов.