Журналист Егоров: предполагаемая сумма контракта РПЛ и «Тинькофф Банка» – 300 миллионов рублей

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров назвал предполагаемую сумму контракта между российской Премьер-лигой и «Тинькофф Банком».
«Применительно к контракту «Тинькофф-Банка» и РПЛ на футбольном рынке говорят о сумме – 300 миллионов рублей», – написал Егоров в телеграм-канале.
- По информации Betting Insider, «Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ с сезона-2020/21.
- Соглашение предусматривает переименование чемпионата России.
- Последние полтора года у лиги не было титульного спонсора.
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова