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  • Журналист Егоров: предполагаемая сумма контракта РПЛ и «Тинькофф Банка» – 300 миллионов рублей

Журналист Егоров: предполагаемая сумма контракта РПЛ и «Тинькофф Банка» – 300 миллионов рублей

10 февраля 2020, 19:58
9

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров назвал предполагаемую сумму контракта между российской Премьер-лигой и «Тинькофф Банком».

«Применительно к контракту «Тинькофф-Банка» и РПЛ на футбольном рынке говорят о сумме – 300 миллионов рублей», – написал Егоров в телеграм-канале.

  • По информации Betting Insider, «Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ с сезона-2020/21.
  • Соглашение предусматривает переименование чемпионата России.
  • Последние полтора года у лиги не было титульного спонсора.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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Garrincha58
1581354433
то Согаз то медведь какой то теперь тинькофф кого ещё обяжут помочь РФС
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slavа0508
1581356013
На получку одному Малкому даже не хватит,,,,,смех да и только,,,,,а мы хотим сильный чемпионат,,,,да и мы тоже болелы в принципе не особо стремимся поддержать наш чемпионат,,,,ведь основная прибыль клубов в той же Англии ,это телеправа,,а у нас половина по инету смотрят и я в том числе,,,да и те кто платит за спортканал тоже смехотворная сумма не смотря на нашу получку,,,,
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giluxa1963
1581356720
о каком развитии футбола может идти речь с такими спонсорами
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prtcs
1581357431
На зарплату мелким чиновникам, но не на развития футбола.
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ufos73
1581357459
300 деревянных лямов это скока, 4,3 европейских? Бревно больше в год зарабатывает! Может ему то же стать спонсором? )))
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Чучун
1581365298
Нашивки службы пальпации дороже стоят!
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paracetamol
1581411462
За эти копейки и переименование?
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