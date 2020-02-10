Журналист Егоров: предполагаемая сумма контракта РПЛ и «Тинькофф Банка» – 300 миллионов рублей

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров назвал предполагаемую сумму контракта между российской Премьер-лигой и «Тинькофф Банком».

«Применительно к контракту «Тинькофф-Банка» и РПЛ на футбольном рынке говорят о сумме – 300 миллионов рублей», – написал Егоров в телеграм-канале.