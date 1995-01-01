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    Журналист Егоров: предполагаемая сумма контракта РПЛ и «Тинькофф Банка» – 300 миллионов рублей

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров назвал предполагаемую сумму контракта между российской Премьер-лигой и «Тинькофф Банком».

    «Применительно к контракту «Тинькофф-Банка» и РПЛ на футбольном рынке говорят о сумме – 300 миллионов рублей», – написал Егоров в телеграм-канале.

    • По информации Betting Insider, «Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ с сезона-2020/21.
    • Соглашение предусматривает переименование чемпионата России.
    • Последние полтора года у лиги не было титульного спонсора.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8456

      ufos73 14 минут назад

      300 деревянных лямов это скока, 4,3 европейских? Бревно больше в год зарабатывает! Может ему то же стать спонсором? )))

      0
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      Рейтинг: +1726

      prtcs 14 минут назад

      На зарплату мелким чиновникам, но не на развития футбола.

      0
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      Рейтинг: -634

      Вот оно чё Михалыч > prtcs 7 минут назад

      Дык эта .Написано ж ------Последние полтора года у лиги не было титульного спонсора....Не было А походу нужен..Нужен....А вы гребаны миллионнеры, нос воротите.))

      0
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      Рейтинг: +1736

      giluxa1963 26 минут назад

      о каком развитии футбола может идти речь с такими спонсорами

      1
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      Рейтинг: +13373

      slavutiq70 38 минут назад

      На получку одному Малкому даже не хватит,,,,,смех да и только,,,,,а мы хотим сильный чемпионат,,,,да и мы тоже болелы в принципе не особо стремимся поддержать наш чемпионат,,,,ведь основная прибыль клубов в той же Англии ,это телеправа,,а у нас половина по инету смотрят и я в том числе,,,да и те кто платит за спортканал тоже смехотворная сумма не смотря на нашу получку,,,,

      1
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      Рейтинг: -634

      Вот оно чё Михалыч > slavutiq70 32 минуты назад

      И чо делать ?

      1
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      Рейтинг: +13373

      slavutiq70 > Вот оно чё Михалыч 3 минуты назад

      Конечно я не спец и не на том уровне плаваю,,,,но есть стандартное средство посмотри что делают преуспевающие в этом бизнесе и тупо копируй раз у самих не получается,,,,,,я понимаю что доходы у Россиян намного меньше,,,,так начинают с малого,,,

      0
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      Рейтинг: +2454

      alarm 1 час назад

      позор рылам!

      3
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      Рейтинг: +11753

      Garrincha58 1 час назад

      то Согаз то медведь какой то теперь тинькофф кого ещё обяжут помочь РФС

      1
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      Рейтинг: +2357

      Alekxei Z. 1 час назад

      Офигеть....Это всего +- 5 лямов долларов, а шуму !!!
      Тот же Сечин и Миллер в месяц стригут больше...

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