Месси в четвертый раз в карьере сделал ассистентский хет-трик

В матче 23-го тура Примеры «Барселона» в гостях победила «Бетис» со счетом 3:2.

Все три гола каталонская команда забила благодаря результативным передачам своего капитана Лионеля Месси.

Это не первый подобный случай в карьере 32-летнего аргентинца. Он оформил ассистентский хет-трик в четвертый раз.

Ранее Месси отдавал по три голевые передачи в матче Кубка Испании против «Леванте» в 2014 году, в игре Примеры с «Хетафе» в 2016 году и в поединке Кубка Америки-2015 против Парагвая.

«Барселона» забила пять последних голов в Примере благодаря ассистам Месси