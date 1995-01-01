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    Месси в четвертый раз в карьере сделал ассистентский хет-трик

    В матче 23-го тура Примеры «Барселона» в гостях победила «Бетис» со счетом 3:2.

    Все три гола каталонская команда забила благодаря результативным передачам своего капитана Лионеля Месси.

    Это не первый подобный случай в карьере 32-летнего аргентинца. Он оформил ассистентский хет-трик в четвертый раз.

    Ранее Месси отдавал по три голевые передачи в матче Кубка Испании против «Леванте» в 2014 году, в игре Примеры с «Хетафе» в 2016 году и в поединке Кубка Америки-2015 против Парагвая.

    «Барселона» забила пять последних голов в Примере благодаря ассистам Месси

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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