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  • «Лацио» не проигрывает в чемпионате 18 матчей подряд. Это клубный рекорд

«Лацио» не проигрывает в чемпионате 18 матчей подряд. Это клубный рекорд

9 февраля 2020, 22:58

После победы в 23-м туре Серии А над «Пармой» (1:0) «Лацио» установил клубный рекорд: 18 подряд матчей в чемпионате без поражений. Единственный гол в Парме забил бывший форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо.

Последнее поражение римлян в Серии А случилось в пятом туре 25 сентября: команда Симоне Индзаги уступила в гостях «Интеру» (0:1).

  • «Лацио» идет в таблице вторым, отставая от лидера на очко.
  • В следующем туре римляне примут «Интер» (16 февраля).
  • Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле – лучший бомбардир текущего чемпионата с 25 голами.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Лацио
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