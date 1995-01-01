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    «Лацио» не проигрывает в чемпионате 18 матчей подряд. Это клубный рекорд

    После победы в 23-м туре Серии А над «Пармой» (1:0) «Лацио» установил клубный рекорд: 18 подряд матчей в чемпионате без поражений. Единственный гол в Парме забил бывший форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо.

    Последнее поражение римлян в Серии А случилось в пятом туре 25 сентября: команда Симоне Индзаги уступила в гостях «Интеру» (0:1).

    • «Лацио» идет в таблице вторым, отставая от лидера на очко.
    • В следующем туре римляне примут «Интер» (16 февраля).
    • Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле – лучший бомбардир текущего чемпионата с 25 голами.

    Источник: Бомбардир.ру

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