«Лацио» не проигрывает в чемпионате 18 матчей подряд. Это клубный рекорд

После победы в 23-м туре Серии А над «Пармой» (1:0) «Лацио» установил клубный рекорд: 18 подряд матчей в чемпионате без поражений. Единственный гол в Парме забил бывший форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо.

Последнее поражение римлян в Серии А случилось в пятом туре 25 сентября: команда Симоне Индзаги уступила в гостях «Интеру» (0:1).