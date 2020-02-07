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  • МВД направило на экспертизу высказывания Запашного в адрес фанатов. Он предлагал «крошить» их и ломать им части тела

МВД направило на экспертизу высказывания Запашного в адрес фанатов. Он предлагал «крошить» их и ломать им части тела

7 февраля 2020, 19:33
5

Высказывания деятеля цирковых искусств Эдгара Запашного о болельщиках, опубликованные в декабре, направлены МВД на экспертизу. Артист предлагал «крошить» футбольных фанатов и ломать им части тела.

«По делу Запашного проверка идeт по признакам нарушения уголовного и административного законодательства. Следственный комитет ранее ответил, что ведeт проверку по своей линии, прокуратура сообщила, что согласно процедуре отправила разбирательство в МВД.

Сегодня я получил ответ от МВД, что материал с комментарием Запашного направлен на экспертизу. И уже на основе экспертизы правоохранительные органы примут решение, направлять ли дело в суд», – рассказал фанат «Спартака» Олег Семенов «Р-Спорт».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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Путник 13
1581095398
А вот этого петуха надо нагнуть по полной программе..
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Hektor 84
1581101707
Таких как Запашный самих надо ********* и обоссать за такие слова.
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mutabor0992
1581102259
Он че опух?!?Пусть выйдет и в лицо это скажет болельщикам...Можно даже с тигром.Олень!
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NEONFOL
1581161663
в себя поверил, придётся штраф тиграми отдавать
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