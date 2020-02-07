МВД направило на экспертизу высказывания Запашного в адрес фанатов. Он предлагал «крошить» их и ломать им части тела

Высказывания деятеля цирковых искусств Эдгара Запашного о болельщиках, опубликованные в декабре, направлены МВД на экспертизу. Артист предлагал «крошить» футбольных фанатов и ломать им части тела.

«По делу Запашного проверка идeт по признакам нарушения уголовного и административного законодательства. Следственный комитет ранее ответил, что ведeт проверку по своей линии, прокуратура сообщила, что согласно процедуре отправила разбирательство в МВД.

Сегодня я получил ответ от МВД, что материал с комментарием Запашного направлен на экспертизу. И уже на основе экспертизы правоохранительные органы примут решение, направлять ли дело в суд», – рассказал фанат «Спартака» Олег Семенов «Р-Спорт».