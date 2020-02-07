Марсело: «У «Реала» осталось еще два турнира, которые мы должны выиграть»

Защитник «Реала» Марсело объяснил причины поражения в матче Кубка Испании против «Сосьедада» (3:4).

«Мы пытались перевернуть игру, но поздно включились. Во втором тайме мы выложились полностью. Обидное поражение.

Все матчи не похожи друг на друга. В футболе невозможно не пропускать голы. А отыграть четыре гола очень сложно.У нас глубокая скамейка. «Реал» всегда должен побеждать. У нас осталось еще два турнира, которые мы должны выиграть», – сказал Марсело.