Марсело: «У «Реала» осталось еще два турнира, которые мы должны выиграть»

В этом матче у вас была глубокая, но не скамейка) посмотрим правде в глаза, на победу в Лч вы далеко не самые явные претенденты и это мягко говоря. Роналду то теперь нет.
Защитник «Реала» Марсело объяснил причины поражения в матче Кубка Испании против «Сосьедада» (3:4).
«Мы пытались перевернуть игру, но поздно включились. Во втором тайме мы выложились полностью. Обидное поражение.
Все матчи не похожи друг на друга. В футболе невозможно не пропускать голы. А отыграть четыре гола очень сложно.У нас глубокая скамейка. «Реал» всегда должен побеждать. У нас осталось еще два турнира, которые мы должны выиграть», – сказал Марсело.
- Клуб из Мадрида прервал 21-матчевую беспроигрышную серию.
- Впервые за 17 лет ни «Атлетико», ни «Реал», ни «Барселона» не сыграют в полуфинале Кубка.