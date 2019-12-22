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    Марсело: «У «Реала» осталось еще два турнира, которые мы должны выиграть»

    Защитник «Реала» Марсело объяснил причины поражения в матче Кубка Испании против «Сосьедада» (3:4).

    «Мы пытались перевернуть игру, но поздно включились. Во втором тайме мы выложились полностью. Обидное поражение.

    Все матчи не похожи друг на друга. В футболе невозможно не пропускать голы. А отыграть четыре гола очень сложно.У нас глубокая скамейка. «Реал» всегда должен побеждать. У нас осталось еще два турнира, которые мы должны выиграть», – сказал Марсело.

    • Клуб из Мадрида прервал 21-матчевую беспроигрышную серию.
    • Впервые за 17 лет ни «Атлетико», ни «Реал», ни «Барселона» не сыграют в полуфинале Кубка.

    Источник: El Chiringuito

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +514

      Valeron2790 1 час назад

      В этом матче у вас была глубокая, но не скамейка) посмотрим правде в глаза, на победу в Лч вы далеко не самые явные претенденты и это мягко говоря. Роналду то теперь нет.

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