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  • Марсело: «У «Реала» осталось еще два турнира, которые мы должны выиграть»

Марсело: «У «Реала» осталось еще два турнира, которые мы должны выиграть»

7 февраля 2020, 09:03
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Защитник «Реала» Марсело объяснил причины поражения в матче Кубка Испании против «Сосьедада» (3:4).

«Мы пытались перевернуть игру, но поздно включились. Во втором тайме мы выложились полностью. Обидное поражение.

Все матчи не похожи друг на друга. В футболе невозможно не пропускать голы. А отыграть четыре гола очень сложно.У нас глубокая скамейка. «Реал» всегда должен побеждать. У нас осталось еще два турнира, которые мы должны выиграть», – сказал Марсело.

  • Клуб из Мадрида прервал 21-матчевую беспроигрышную серию.
  • Впервые за 17 лет ни «Атлетико», ни «Реал», ни «Барселона» не сыграют в полуфинале Кубка.

Источник: El Chiringuito
Италия. Кубок Реал Марсело
Комментарии (1)
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Valeron2790
1581058481
В этом матче у вас была глубокая, но не скамейка) посмотрим правде в глаза, на победу в Лч вы далеко не самые явные претенденты и это мягко говоря. Роналду то теперь нет.
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