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  • Йович – о переходе в «Реал»: «Не думаю, что это ошибка. Самый большой клуб мира приглашает только раз»

Йович – о переходе в «Реал»: «Не думаю, что это ошибка. Самый большой клуб мира приглашает только раз»

4 февраля 2020, 01:34
6

Форвард «Реала» Лука Йович рассказал о своем переходе в мадридский клуб и адаптации в новой команде.

«Мой агент позвонил мне и сказал, что к нему обращался «Реал» и проявил заинтересованность в моих услугах. Я ответил: «Не дразни меня, пожалуйста». Но он сказал, что есть предложение и я должен обдумать его. Конечно, я согласился. Не думаю, что это ошибка. Самый большой клуб мира приглашает только раз.

Убежден, что в итоге у меня все получится. Я докажу, что достоин быть игроком «Реала», поскольку у меня есть определенный уровень. Сейчас трудный период адаптации, поэтому я должен работать еще усерднее», – сказал 22-летний серб.

  • Прошлым летом «Реал» купил Йовича у «Айнтрахта» за 60 миллионов евро.
  • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
  • В текущем сезоне нападающий забил один гол и сделал два ассиста в 21 матче.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Йович Лука
Комментарии (6)
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DeStar
1580772261
пока все не плохо, но и играть йовичу почти не дают, сложно показать себя играя минут 30 за 5 матчей, видно что не уверен он в своих действиях, хреново открывается. почти не получает мячи даже, и не старается бить по воротам. но и реал не может позволить себе рисковать и выпускать его в основе, реал не в том положении
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BlackMurder
1580783297
В полне возможно, что реал опять загубит игрока
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Cules2013
1580798984
Может и так, и зовут только 1 раз, но и карьера в футболе у тебя тоже только одна, и запороть её смолоду как-то не айс, совсем.
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Dizayner
1580807554
самый большой клуб приглашает только раз, можно и лавку полировать, не проблема, главное что в самом лучшем клубе мира)) нее, с таким подходом и с такой логикой
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