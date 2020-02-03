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    Йович – о переходе в «Реал»: «Не думаю, что это ошибка. Самый большой клуб мира приглашает только раз»

    Форвард «Реала» Лука Йович рассказал о своем переходе в мадридский клуб и адаптации в новой команде.

    «Мой агент позвонил мне и сказал, что к нему обращался «Реал» и проявил заинтересованность в моих услугах. Я ответил: «Не дразни меня, пожалуйста». Но он сказал, что есть предложение и я должен обдумать его. Конечно, я согласился. Не думаю, что это ошибка. Самый большой клуб мира приглашает только раз.

    Убежден, что в итоге у меня все получится. Я докажу, что достоин быть игроком «Реала», поскольку у меня есть определенный уровень. Сейчас трудный период адаптации, поэтому я должен работать еще усерднее», – сказал 22-летний серб.

    • Прошлым летом «Реал» купил Йовича у «Айнтрахта» за 60 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
    • В текущем сезоне нападающий забил один гол и сделал два ассиста в 21 матче.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 01:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9274

      DeStar 3 минуты назад

      пока все не плохо, но и играть йовичу почти не дают, сложно показать себя играя минут 30 за 5 матчей, видно что не уверен он в своих действиях, хреново открывается. почти не получает мячи даже, и не старается бить по воротам. но и реал не может позволить себе рисковать и выпускать его в основе, реал не в том положении

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