Федун – о возможной победе на Кубке «Париматч» Премьер: « А кто скажет, что не хотел бы выиграть?»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от Кубка «Париматч» Премьер.

«Второй год подряд Кубок «Париматч» Премьер является для нас подготовкой ко второй части чемпионата.

Хотелось бы выиграть турнир? А кто скажет, что не хотел бы выиграть? Но главное не это. Главное — нормально подготовиться к чемпионату. В прошлом году выиграли, эмоции были приятные, все было хорошо. Но это не самоцель. Хотя, я думаю, никто не откажется победить на этом турнире», – сказал Федун.