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    Федун – о возможной победе на Кубке «Париматч» Премьер: « А кто скажет, что не хотел бы выиграть?»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от Кубка «Париматч» Премьер.

    «Второй год подряд Кубок «Париматч» Премьер является для нас подготовкой ко второй части чемпионата.

    Хотелось бы выиграть турнир? А кто скажет, что не хотел бы выиграть? Но главное не это. Главное — нормально подготовиться к чемпионату. В прошлом году выиграли, эмоции были приятные, все было хорошо. Но это не самоцель. Хотя, я думаю, никто не откажется победить на этом турнире», – сказал Федун.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1823

      alarm 3 минуты назад

      рылы, стыдно за вас! позор хрякам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2021

      Борат 48 минут назад

      Позор хрякам!
      Стыдно за это свиное гуано!!!
      Гыгы

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +893

      Hektor 84 > Борат 16 минут назад

      Лучше бы ты у твоего папы на трусах засох

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +279

      Vizual > Hektor 84 10 минут назад

      Он и засох, шалава видно слизнула

      1
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      Рейтинг: +219

      NEONFOL > Vizual 2 минуты назад

      )))))

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