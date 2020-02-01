Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федун – о возможной победе на Кубке «Париматч» Премьер: «А кто скажет, что не хотел бы выиграть?»

Федун – о возможной победе на Кубке «Париматч» Премьер: «А кто скажет, что не хотел бы выиграть?»

1 февраля 2020, 18:48
6

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от Кубка «Париматч» Премьер.

«Второй год подряд Кубок «Париматч» Премьер является для нас подготовкой ко второй части чемпионата.

Хотелось бы выиграть турнир? А кто скажет, что не хотел бы выиграть? Но главное не это. Главное — нормально подготовиться к чемпионату. В прошлом году выиграли, эмоции были приятные, все было хорошо. Но это не самоцель. Хотя, я думаю, никто не откажется победить на этом турнире», – сказал Федун.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vka1970
1580577907
Лёня в принципе прав.
Ответить
латунный
1580580643
отдайте кубок хрюшам хрю хрю
Ответить
Valeron2790
1580599550
Валера говорит, что ему вообще побоку ваш кубок парисрач, он лучше вас в чемпионате вздует опять)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+