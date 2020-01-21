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  • Товарищеский матч. «Зенит» победил «Аль-Увайнах» со счетом 10:0. Кокорин и Азмун оформили хет-трики

Товарищеский матч. «Зенит» победил «Аль-Увайнах» со счетом 10:0. Кокорин и Азмун оформили хет-трики

21 января 2020, 18:47
7

«Зенит» в первом товарищеском матче межсезонья разгромил катарский «Аль-Увайнах», выступающий в третьем по силе катарском дивизионе, со счетом 10:0.

Форварды Александр Кокорин и Сердар Азмун забили по три мяча. Нападающий Артем Дзюба оформил дубль, по голу забили форвард Себастьян Дриусси и защитник Йордан Осорио.

Товарищеский матч.

«Зенит» – «Аль-Увайнах» – 10:0 (5:0).

Стартовый состав «Зенита»: Васютин, Прохин, Смольников, Сантос, Ракицкий, Барриос, Ерохин, Шатов, Сутормин, Кокорин, Дзюба.

«Зенит» (второй тайм): Рудаков, Караваев, Осорио, Капленко, Жирков, Мусаев, Оздоев, Мак, Исламхан, Дриусси, Азмун.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Зенит Кокорин Александр Азмун Сердар
Комментарии (7)
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swot1205
1579621935
ну хоть где-то "хозяйский" забил
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Garrincha58
1579622869
больше всех понравились Кокорин и во втором тайме Исламхан остальные как обычно на том же среднем уровне
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Cules2013
1579623946
всяким уям и нахам забивать мы молодцы. в еврокубках бы лучше не позорились
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paracetamol
1579624340
Неплохо, Кокошу с почином!
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латунный
1579626302
это команда чемпион какой то деревни .достойно зенит поиздевался над чемпионами.
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арни198
1579626826
Аль...кто??? ))))) это шутка? Как они только согласились на это... для чего?
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