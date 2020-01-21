Товарищеский матч. «Зенит» победил «Аль-Увайнах» со счетом 10:0. Кокорин и Азмун оформили хет-трики

«Зенит» в первом товарищеском матче межсезонья разгромил катарский «Аль-Увайнах», выступающий в третьем по силе катарском дивизионе, со счетом 10:0.

Форварды Александр Кокорин и Сердар Азмун забили по три мяча. Нападающий Артем Дзюба оформил дубль, по голу забили форвард Себастьян Дриусси и защитник Йордан Осорио.

Товарищеский матч.

«Зенит» – «Аль-Увайнах» – 10:0 (5:0).

Стартовый состав «Зенита»: Васютин, Прохин, Смольников, Сантос, Ракицкий, Барриос, Ерохин, Шатов, Сутормин, Кокорин, Дзюба.

«Зенит» (второй тайм): Рудаков, Караваев, Осорио, Капленко, Жирков, Мусаев, Оздоев, Мак, Исламхан, Дриусси, Азмун.