«Ливерпуль» набрал 64 очка в 22 турах АПЛ. Это новый рекорд топ-5 лиг Европы

В текущем розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» одержал 21 победу и один раз сыграл вничью в 22 турах.

Таким образом, как сообщает Gracenote Live, мерсисайдцы установили новый рекорд для топ-5 европейских лиг.

Ранее лучшим результатом за указанный отрезок было 20 побед при двух ничьих.

Набирали по 62 очка в 22 турах «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18 и «Бавария» в сезоне-2013/14.

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