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  • «Ливерпуль» набрал 64 очка в 22 турах АПЛ. Это новый рекорд топ-5 лиг Европы

«Ливерпуль» набрал 64 очка в 22 турах АПЛ. Это новый рекорд топ-5 лиг Европы

20 января 2020, 06:17
5

В текущем розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» одержал 21 победу и один раз сыграл вничью в 22 турах.

Таким образом, как сообщает Gracenote Live, мерсисайдцы установили новый рекорд для топ-5 европейских лиг.

Ранее лучшим результатом за указанный отрезок было 20 побед при двух ничьих.

Набирали по 62 очка в 22 турах «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18 и «Бавария» в сезоне-2013/14.

«Ливерпуль» набрал 91 очко из 93 возможных в последних матчах АПЛ

«Ливерпуль» не проигрывает на «Энфилде» в АПЛ 1001 день

Клопп одержал 150-ю победу на посту главного тренера «Ливерпуля»

Источник: Gracenote Live
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Бавария Манчестер Сити
Комментарии (5)
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mihail200606
1579494558
Ну наконец то ливер чемпион.. По крайней мере очень надеюсь на это.. Не упустят же они такое преимущество
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izy
1579498845
Да, ливер прёёёт!
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nemmeks
1579499169
YNWA
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gor77
1579507837
Не охота статистику поднимать. ))) "Ливерпуль" в этом сезоне единственная команда, среди чемпионатов ТОП-5, которая ещё ни разу не проиграла! В общем, ура чемпиону!!!
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portero
1579603183
однако Клопп вовремя пришел и очень подошел Ливерпулю.... пожалую этот год будет не повторить.
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