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    «Ливерпуль» набрал 64 очка в 22 турах АПЛ. Это новый рекорд топ-5 лиг Европы

    В текущем розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» одержал 21 победу и один раз сыграл вничью в 22 турах.

    Таким образом, как сообщает Gracenote Live, мерсисайдцы установили новый рекорд для топ-5 европейских лиг.

    Ранее лучшим результатом за указанный отрезок было 20 побед при двух ничьих.

    Набирали по 62 очка в 22 турах «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18 и «Бавария» в сезоне-2013/14.

    «Ливерпуль» набрал 91 очко из 93 возможных в последних матчах АПЛ

    «Ливерпуль» не проигрывает на «Энфилде» в АПЛ 1001 день

    Клопп одержал 150-ю победу на посту главного тренера «Ливерпуля»

    Источник: Gracenote Live

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      nemmeks 24 минуты назад

      YNWA

      0
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      Рейтинг: +91

      izy 30 минут назад

      Да, ливер прёёёт!

      1
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      Рейтинг: +6600

      mihail200606 1 час назад

      Ну наконец то ливер чемпион.. По крайней мере очень надеюсь на это.. Не упустят же они такое преимущество

      1
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      Рейтинг: +538

      ZENIT****** 2 часа назад

      Ай, красава!!!

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