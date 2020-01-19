«Ливерпуль» набрал 91 очко из 93 возможных в последних матчах АПЛ

«Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Команда Юргена Клоппа набрала 64 очка в нынешнем розыгрыше АПЛ за 22 матча. Как утверждает Gracenote Live, это рекорд топ-5 лиг Европы. Предыдущий рекорд принадлежал «Манчестер Сити» и «Баварии», которые набрали 62 очка в сезонах-2017/18 и 2013/14 соответственно.

За последнюю 31 игру АПЛ мерсисайдцы набрали 91 очко из 93 возможных (30 побед и одна ничья).