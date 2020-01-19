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  • «Ливерпуль» набрал 91 очко из 93 возможных в последних матчах АПЛ

«Ливерпуль» набрал 91 очко из 93 возможных в последних матчах АПЛ

19 января 2020, 22:17
3

«Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Команда Юргена Клоппа набрала 64 очка в нынешнем розыгрыше АПЛ за 22 матча. Как утверждает Gracenote Live, это рекорд топ-5 лиг Европы. Предыдущий рекорд принадлежал «Манчестер Сити» и «Баварии», которые набрали 62 очка в сезонах-2017/18 и 2013/14 соответственно.

За последнюю 31 игру АПЛ мерсисайдцы набрали 91 очко из 93 возможных (30 побед и одна ничья).

  • «Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая «Сити» на 16 очков и имея матч в запасе.
  • Клуб ни разу не побеждал в АПЛ с момента ее основания (1992 год).

Источник: Gracenote Live
Англия. Премьер-лига Ливерпуль
Комментарии (3)
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SPIDER1984
1579462872
с 1892 года
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mutabor0992
1579465181
Это просто ФАНТАСТИКА!!!
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DOCTOR PENALTY
1579468419
И это в чемпионате такого уровня! Впечатляет!
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