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Месси: «Я все меньше думаю о том, чтобы забивать голы»

16 января 2020, 10:53
4

Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что бомбардирские показатели не являются приоритетом для него.

«Я все меньше думаю о том, чтобы забивать голы. Все больше и больше отодвигаюсь назад, чтобы создавать, а не быть тем, кто завершает.

Очевидно, что мне нравится забивать, и если есть шанс, я им воспользуюсь. Но лучше я сосредоточусь на том, чтобы принести пользу команде. Я никогда не был одержим голами.

Понимаю, когда я перестану забивать так много, люди будут обсуждать это. Но таким образом игрок растет и адаптируется к возрасту. Это часть игры, и только так можно стать лучшим игроком как на индивидуальном, так и на командном уровне», – сказал аргентинец.

  • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
  • В составе каталонской команды форвард забил 619 голов в 707 матчах.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (4)
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G.P.
1579167048
Я все меньше думаю об этом, но забиваю больше 50 голов за сезон :)
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Dark_Soul
1579167174
Я все меньше думаю о голах, поэтому прихожу на тренировки с ложками во рту и выживаю Ибрагимовича из команды, чтобы играть на острие атаки)
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