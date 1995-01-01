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    Месси: «Я все меньше думаю о том, чтобы забивать голы»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что бомбардирские показатели не являются приоритетом для него.

    «Я все меньше думаю о том, чтобы забивать голы. Все больше и больше отодвигаюсь назад, чтобы создавать, а не быть тем, кто завершает.

    Очевидно, что мне нравится забивать, и если есть шанс, я им воспользуюсь. Но лучше я сосредоточусь на том, чтобы принести пользу команде. Я никогда не был одержим голами.

    Понимаю, когда я перестану забивать так много, люди будут обсуждать это. Но таким образом игрок растет и адаптируется к возрасту. Это часть игры, и только так можно стать лучшим игроком как на индивидуальном, так и на командном уровне», – сказал аргентинец.

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • В составе каталонской команды форвард забил 619 голов в 707 матчах.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +93

      Dark_Soul 58 минут назад

      Я все меньше думаю о голах, поэтому прихожу на тренировки с ложками во рту и выживаю Ибрагимовича из команды, чтобы играть на острие атаки)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +71

      G.P. 1 час назад

      Я все меньше думаю об этом, но забиваю больше 50 голов за сезон :)

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