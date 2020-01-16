Месси: «Я все меньше думаю о том, чтобы забивать голы»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что бомбардирские показатели не являются приоритетом для него.

«Я все меньше думаю о том, чтобы забивать голы. Все больше и больше отодвигаюсь назад, чтобы создавать, а не быть тем, кто завершает.

Очевидно, что мне нравится забивать, и если есть шанс, я им воспользуюсь. Но лучше я сосредоточусь на том, чтобы принести пользу команде. Я никогда не был одержим голами.

Понимаю, когда я перестану забивать так много, люди будут обсуждать это. Но таким образом игрок растет и адаптируется к возрасту. Это часть игры, и только так можно стать лучшим игроком как на индивидуальном, так и на командном уровне», – сказал аргентинец.