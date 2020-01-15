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Регбийный ЦСКА хочет проводить домашние матчи в «Лужниках»

15 января 2020, 17:55
7

Регбийный клуб ЦСКА планирует проводить домашние матчи в дебютном сезоне в премьер-лиге в «Лужниках».

«Мы надеемся, что сезон 2020 года будет проходить на замечательной поляне в «Лужниках». Как раз об этом сейчас ведутся переговоры», – сказал главный тренер ЦСКА Денис Королев на встрече попечительского совета клуба.

  • До 2014 года у «Спартака» не было собственного стадиона, команда играла в «Лужниках».
  • Арена в Лужниках заявлена «Спартаком» в качестве резервной на сезон-2019/20.
  • Стадион принимает матчи сборной России.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (7)
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bset
1579104605
На Казань-Арене возвести бассейн, а в Екатеринбурге на стадионе можно устраивать концерты Уральских пельменей. Вот это, я понимаю, грамотное использование наследия ЧМ.
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ALEX ML
1579106718
А по игре в Чапаева есть команда?
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paracetamol
1579113204
Какая разница Енисею где морквичей молотить?
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serhio80
1579115785
В луже много тренировочных полей, играйте) дядя стоимость аренды основного поля то хоть видел?)
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denzillo
1579151886
Что данная новость делает в ветке новостей, связанных с командой спартак-москва?!
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