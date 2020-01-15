Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Регбийный ЦСКА хочет проводить домашние матчи в «Лужниках»

    Регбийный клуб ЦСКА планирует проводить домашние матчи в дебютном сезоне в премьер-лиге в «Лужниках».

    «Мы надеемся, что сезон 2020 года будет проходить на замечательной поляне в «Лужниках». Как раз об этом сейчас ведутся переговоры», – сказал главный тренер ЦСКА Денис Королев на встрече попечительского совета клуба.

    • До 2014 года у «Спартака» не было собственного стадиона, команда играла в «Лужниках».
    • Арена в Лужниках заявлена «Спартаком» в качестве резервной на сезон-2019/20.
    • Стадион принимает матчи сборной России.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2020 17:55
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +383

      denzillo 5 часов назад

      Что данная новость делает в ветке новостей, связанных с командой спартак-москва?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +974

      serhio80 15 часов назад

      В луже много тренировочных полей, играйте) дядя стоимость аренды основного поля то хоть видел?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4752

      paracetamol 15 часов назад

      Какая разница Енисею где морквичей молотить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1394

      ALEX ML 17 часов назад

      А по игре в Чапаева есть команда?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13496

      bset 18 часов назад

      На Казань-Арене возвести бассейн, а в Екатеринбурге на стадионе можно устраивать концерты Уральских пельменей. Вот это, я понимаю, грамотное использование наследия ЧМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 18 часов назад

      Это пипец !!! Ради чего убивать поляну.
      кому нах нужно регби ? 100-300 болельщиков.
      в натуре страна дебилов и воров !!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +182

      regbiN > Alekxei Z. 13 часов назад

      А с чего ты взял что убивают поле

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +182

      regbiN > Alekxei Z. 13 часов назад

      Как будто у тебя берут поляну

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. > regbiN 22 минуты назад

      А у нас все так рассуждают , не моё ну и ххх с ним ?
      Вот поэтому пиз...т кому не лень .

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106853
    #2
    Chernyi Lis
    81412
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75148
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru