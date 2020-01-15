Регбийный ЦСКА хочет проводить домашние матчи в «Лужниках»

Регбийный клуб ЦСКА планирует проводить домашние матчи в дебютном сезоне в премьер-лиге в «Лужниках».
«Мы надеемся, что сезон 2020 года будет проходить на замечательной поляне в «Лужниках». Как раз об этом сейчас ведутся переговоры», – сказал главный тренер ЦСКА Денис Королев на встрече попечительского совета клуба.
- До 2014 года у «Спартака» не было собственного стадиона, команда играла в «Лужниках».
- Арена в Лужниках заявлена «Спартаком» в качестве резервной на сезон-2019/20.
- Стадион принимает матчи сборной России.
Источник: «Р-Спорт»