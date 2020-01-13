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  • Неймар: «Хотел бы принять участие и в Кубке Америки, и в Олимпийских играх»

Неймар: «Хотел бы принять участие и в Кубке Америки, и в Олимпийских играх»

13 января 2020, 19:19

Форвард «ПСЖ» Неймар заявил о желании сыграть на двух крупных международных турнирах летом этого года.

«Я хотел бы принять участие и в Кубке Америки, и в Олимпийских играх, но понимаю, что это будет сложно. В 2016 году я также хотел сыграть в обоих турнирах, но «Барселона» не разрешила мне. Поэтому мне придется обсудить все с клубом, так как я хочу помочь сборной Бразилии», – сказал 27-летний нападающий.

  • Кубок Америки-2020 пройдeт в Аргентине и Колумбии с 12 июня по 12 июля.
  • Футбольные соревнования на Олимпиаде в Токио запланированы на период с 22 июля по 8 августа.

Источник: Marca
Франция. Лига 1 ПСЖ Бразилия Неймар
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