Неймар: «Хотел бы принять участие и в Кубке Америки, и в Олимпийских играх»

Форвард «ПСЖ» Неймар заявил о желании сыграть на двух крупных международных турнирах летом этого года.

«Я хотел бы принять участие и в Кубке Америки, и в Олимпийских играх, но понимаю, что это будет сложно. В 2016 году я также хотел сыграть в обоих турнирах, но «Барселона» не разрешила мне. Поэтому мне придется обсудить все с клубом, так как я хочу помочь сборной Бразилии», – сказал 27-летний нападающий.