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    Неймар: «Хотел бы принять участие и в Кубке Америки, и в Олимпийских играх»

    Форвард «ПСЖ» Неймар заявил о желании сыграть на двух крупных международных турнирах летом этого года.

    «Я хотел бы принять участие и в Кубке Америки, и в Олимпийских играх, но понимаю, что это будет сложно. В 2016 году я также хотел сыграть в обоих турнирах, но «Барселона» не разрешила мне. Поэтому мне придется обсудить все с клубом, так как я хочу помочь сборной Бразилии», – сказал 27-летний нападающий.

    • Кубок Америки-2020 пройдeт в Аргентине и Колумбии с 12 июня по 12 июля.
    • Футбольные соревнования на Олимпиаде в Токио запланированы на период с 22 июля по 8 августа.

    Источник: Marca

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    13.01.2020 19:19
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