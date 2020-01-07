Бьелса – после поражения от «Арсенала»: «Все, что требовалось «Лидсу» – играть также, как в первом тайме»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса объяснил причины поражения от «Арсенала» (0:1) в матче кубка Англии.

«Мы хорошо играли до перерыва и все, что нам требовалось сделать во втором – играть также, как в первые 45 минут. Мы постоянно прессинговали, быстро двигали мяч.

Во втором тайме мы просели и перестали доминировать. Игра значительно поменялась в пользу «Арсенала», – заявил Бьелса.