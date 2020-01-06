«Манчестер Сити» сыграет с «Фулхэмом», «Челси» – с «Халл Сити» и другие пары 1/16 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.

Матчи этой стадии турнира пройдут в период с 24 по 27 января.

«Уотфорд» / «Транмир Роверс» – «Вулверхэмптон» / «Манчестер Юнайтед»

«Саутгемптон» – «Мидлсбро» / «Тоттенхэм»

«Борнмут» – «Арсенал» / «Лидс»

«Брентфорд» – «Лестер»

«Миллуолл» – «Шеффилд Юнайтед»

«Вест Хэм» – «Вест Бромвич»

«Бернли» – «Норвич»

«Манчестер Сити» – «Фулхэм»

«Халл Сити» – «Челси»

«Рочдейл» / «Ньюкасл» – «Оксфорд Юнайтед»

«Бристоль Сити» / «Шрусбери» – «Ливерпуль»

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Шеффилд Уэнсдей»

«Нортгемптон Таун» – «Дерби Каунти»

«Бристоль Роверс» / «Ковентри Сити» – «Бирмингем Сити»

«Портсмут» – «Барнсли»

«Рединг» / «Блекпул» – «Кардифф Сити» / «Карлисл Юнайтед»