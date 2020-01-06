«Манчестер Сити» сыграет с «Фулхэмом», «Челси» – с «Халл Сити» и другие пары 1/16 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.
Матчи этой стадии турнира пройдут в период с 24 по 27 января.
«Уотфорд» / «Транмир Роверс» – «Вулверхэмптон» / «Манчестер Юнайтед»
«Саутгемптон» – «Мидлсбро» / «Тоттенхэм»
«Борнмут» – «Арсенал» / «Лидс»
«Брентфорд» – «Лестер»
«Миллуолл» – «Шеффилд Юнайтед»
«Вест Хэм» – «Вест Бромвич»
«Бернли» – «Норвич»
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»
«Халл Сити» – «Челси»
«Рочдейл» / «Ньюкасл» – «Оксфорд Юнайтед»
«Бристоль Сити» / «Шрусбери» – «Ливерпуль»
«Куинз Парк Рейнджерс» – «Шеффилд Уэнсдей»
«Нортгемптон Таун» – «Дерби Каунти»
«Бристоль Роверс» / «Ковентри Сити» – «Бирмингем Сити»
«Портсмут» – «Барнсли»
«Рединг» / «Блекпул» – «Кардифф Сити» / «Карлисл Юнайтед»
Источник: The Guardian