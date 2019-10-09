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    «Манчестер Сити» сыграет с «Фулхэмом», «Челси» – с «Халл Сити» и другие пары 1/16 финала Кубка Англии

    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.

    Матчи этой стадии турнира пройдут в период с 24 по 27 января.

    «Уотфорд» / «Транмир Роверс» – «Вулверхэмптон» / «Манчестер Юнайтед»

    «Саутгемптон» – «Мидлсбро» / «Тоттенхэм»

    «Борнмут» – «Арсенал» / «Лидс»

    «Брентфорд» – «Лестер»

    «Миллуолл» – «Шеффилд Юнайтед»

    «Вест Хэм» – «Вест Бромвич»

    «Бернли» – «Норвич»

    «Манчестер Сити» – «Фулхэм»

    «Халл Сити» – «Челси»

    «Рочдейл» / «Ньюкасл» – «Оксфорд Юнайтед»

    «Бристоль Сити» / «Шрусбери» – «Ливерпуль»

    «Куинз Парк Рейнджерс» – «Шеффилд Уэнсдей»

    «Нортгемптон Таун» – «Дерби Каунти»

    «Бристоль Роверс» / «Ковентри Сити» – «Бирмингем Сити»

    «Портсмут» – «Барнсли»

    «Рединг» / «Блекпул» – «Кардифф Сити» / «Карлисл Юнайтед»

    Источник: The Guardian

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    06.01.2020 23:31
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