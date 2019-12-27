«Чеканной монетой билеты на Евро-2020 не купишь». Оргкомитет чемпионата Европы сделал мем про Крыховяка

Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге пошутил на тему песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала «Ведьмак».
В твиттере оргкомитета появилась картинка с изображением главного героя сериала с лицом хавбека сборной Польши и «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.
«Чеканной монетой билеты на #EURO2020 не купишь. Зато можно их выиграть», – говорится в сообщении.
Оргкомитет предлагает подписчикам пройти геотест, который дает шанс выиграть билеты на матчи Евро в Санкт-Петербурге.
- «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» (Песня Лютика) – мем из сериала Netflix «Ведьмак».
- Сериал по мотивам книг поляка Анджея Сапковского вышел 20 декабря.
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— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) December 27, 2019