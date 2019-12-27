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  • «Чеканной монетой билеты на Евро-2020 не купишь». Оргкомитет чемпионата Европы сделал мем про Крыховяка

«Чеканной монетой билеты на Евро-2020 не купишь». Оргкомитет чемпионата Европы сделал мем про Крыховяка

27 декабря 2019, 14:31
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Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге пошутил на тему песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала «Ведьмак».

В твиттере оргкомитета появилась картинка с изображением главного героя сериала с лицом хавбека сборной Польши и «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.

«Чеканной монетой билеты на #EURO2020 не купишь. Зато можно их выиграть», – говорится в сообщении.

Оргкомитет предлагает подписчикам пройти геотест, который дает шанс выиграть билеты на матчи Евро в Санкт-Петербурге.

  • «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» (Песня Лютика) – мем из сериала Netflix «Ведьмак».
  • Сериал по мотивам книг поляка Анджея Сапковского вышел 20 декабря.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер оргкомитета Евро-2020 в Петербурге
Отбор ЧЕ-2020 Польша Локомотив Крыховяк Гжегож
Комментарии (1)
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Файдаэн_Шаз
1577474991
Гжегожу заплатите Чеканной монетой!
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