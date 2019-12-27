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    «Чеканной монетой билеты на Евро-2020 не купишь». Оргкомитет чемпионата Европы сделал мем про Крыховяка

    Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге пошутил на тему песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала «Ведьмак».

    В твиттере оргкомитета появилась картинка с изображением главного героя сериала с лицом хавбека сборной Польши и «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.

    «Чеканной монетой билеты на #EURO2020 не купишь. Зато можно их выиграть», – говорится в сообщении.

    Оргкомитет предлагает подписчикам пройти геотест, который дает шанс выиграть билеты на матчи Евро в Санкт-Петербурге.

    • «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» (Песня Лютика) – мем из сериала Netflix «Ведьмак».
    • Сериал по мотивам книг поляка Анджея Сапковского вышел 20 декабря.

    Источник: твиттер оргкомитета Евро-2020 в Петербурге

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