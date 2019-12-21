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  • Марадона: «Однажды я напился и пропал на три дня. Дома сказал, что меня забирали инопланетяне»

Марадона: «Однажды я напился и пропал на три дня. Дома сказал, что меня забирали инопланетяне»

21 декабря 2019, 19:15
3

Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, что ему доводилось «пропадать» на три дня ввиду алкогольного опьянения. Домашним спортсмен объяснял все вмешательством инопланетян.

«Однажды я напился и пропал на три дня. Не возвращался домой. Потом пришел и сказал, что меня забирали инопланетяне. «Я не могу об этом говорить», – говорил я», – цитирует Марадону Talksport.

  • Марадона дважды брал чемпионат мира.
  • Аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».
  • Сейчас Марадона на родине тренирует «Химнасию и Эсгриму».

Источник: Talksport
Весь мир Марадона Диего
Комментарии (3)
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3a zenit
1576948073
обдолбился,нарики редко бухают
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Томик
1576948478
Было такое. Только про инопланетян не стал рассказывать - всё равно же не поверит.
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zigbert
1577104844
Обкурился наверное.
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