Марадона: «Однажды я напился и пропал на три дня. Дома сказал, что меня забирали инопланетяне»

Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, что ему доводилось «пропадать» на три дня ввиду алкогольного опьянения. Домашним спортсмен объяснял все вмешательством инопланетян.
«Однажды я напился и пропал на три дня. Не возвращался домой. Потом пришел и сказал, что меня забирали инопланетяне. «Я не могу об этом говорить», – говорил я», – цитирует Марадону Talksport.
- Марадона дважды брал чемпионат мира.
- Аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».
- Сейчас Марадона на родине тренирует «Химнасию и Эсгриму».
Источник: Talksport