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    ЦСКА заработал 37 миллионов в ЛЧ сезона-2018/19. Это лучший результат среди российских клубов

    УЕФА опубликовала отчeт о финансовых выплатах участникам еврокубковых турниров в сезоне-2018/19.

    В Лиге чемпионов в общей сложности клубы заработали более 1,97 миллиарда евро. Среди российских команд больше всех получил ЦСКА – 37,09 миллиона. На втором месте «Локомотив» – 23,37 миллиона. Замкнул тройку не прошедший квалификацию турнира «Спартак» – 168 тысяч.

    Что касается Лиги Европы, то здесь лидирует «Зенит» – 12,02 миллиона. Далее следуют «Краснодар» (9,84 млн) и «Спартак» (6,48 млн). Общий фонд выплат ЛЕ – свыше 559,2 миллиона евро.

    Среди всех участников ЛЧ-2018/19 на первом месте по заработкам оказалась «Барселона» – 117,73 миллиона, второй – «Ливерпуль» (111,1 млн), третий – «Тоттенхэм» (101, 62 млн).

    В ЛЕ-2018/19 лидирует «Челси» – 46,3 миллиона. В тройку лучших также входят «Арсенал» (38,9 млн) и «Айнтрахт» (27,3 млн).

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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