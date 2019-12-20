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  • ЦСКА заработал 37 миллионов в ЛЧ сезона-2018/19. Это лучший результат среди российских клубов

ЦСКА заработал 37 миллионов в ЛЧ сезона-2018/19. Это лучший результат среди российских клубов

20 декабря 2019, 01:58
17

УЕФА опубликовала отчeт о финансовых выплатах участникам еврокубковых турниров в сезоне-2018/19.

В Лиге чемпионов в общей сложности клубы заработали более 1,97 миллиарда евро. Среди российских команд больше всех получил ЦСКА – 37,09 миллиона. На втором месте «Локомотив» – 23,37 миллиона. Замкнул тройку не прошедший квалификацию турнира «Спартак» – 168 тысяч.

Что касается Лиги Европы, то здесь лидирует «Зенит» – 12,02 миллиона. Далее следуют «Краснодар» (9,84 млн) и «Спартак» (6,48 млн). Общий фонд выплат ЛЕ – свыше 559,2 миллиона евро.

Среди всех участников ЛЧ-2018/19 на первом месте по заработкам оказалась «Барселона» – 117,73 миллиона, второй – «Ливерпуль» (111,1 млн), третий – «Тоттенхэм» (101, 62 млн).

В ЛЕ-2018/19 лидирует «Челси» – 46,3 миллиона. В тройку лучших также входят «Арсенал» (38,9 млн) и «Айнтрахт» (27,3 млн).

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Лига Европы Зенит Краснодар Спартак ЦСКА Локомотив
Комментарии (17)
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Харченко
1576798840
Это уже в прошлом. Настоящее у ЦСКА не самое успешное.
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Derzkiy1
1576802665
ЦСКА опять схемы мутные делает с клубов , уверен как всегда Гинер окажется всех хитрее и умнее .... Уверен в следующем году будут в ЛЧ и столько же заработаюсь и Чалова продадут за облачную сумму для рпл
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Из Твери Леха
1576822260
На след. год тоже заработают, 2-ое место в чемпионате забронировано для Гинера.
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FanatSerj
1576825323
не так уж и мало стали за ЛЕ давать, чтобы её сливать как это сделал Спартак. Опять же были бы у игроков ЗП адекватнее, то и ЛЕ для клубов заиграло новыми красками, а так конечно если каждый второй паспортист получает от ляма и больше енотов в год то тут явно уже не до ЛЕ.
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Давид59
1576827540
ЦСКА денег заработал, а толку? Состав слабый. Деньги похоже не туда, куда надо пошли.
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paracetamol
1576833358
Интересно, как спам и кони заработали? Проигрышами чтоль?
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