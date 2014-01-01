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    Оздоев: «Не стал бы называть выступление «Зенита» в ЛЧ провалом. Группа была ровная»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев оценил выступление клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.

    — Я бы не стал называть наше выступление провалом. Группа была относительно ровная, набрали схожие очки, просто кому-то повезло больше, кому-то меньше.

    — Группа ровная, но и тяжелой по сравнению со многими другими ее не назовешь.

    — Это всего лишь разговоры. У меня на все три команды из группы были оповещения на телефоне, я за ними слежу, приходят все уведомления о голах и результатах. «Бенфика» идет на первом месте в Португалии, перед игрой с нами в чемпионате закинули сопернику четверку, «Лион» в последнем матче перед шестым туром ЛЧ тоже четыре отгрузил. У нас была сильная группа, как и у «Локомотива». Когда «Локомотив» обыграл «Байер», я сказал, что «Байер» поборется за выход из группы. Немцы просто набрали форму. Плюс им в Германии и не повезло, нельзя сказать, что они были хуже «Локо». Гиля спасал в некоторых моментах. Но в таких группах интересно и приятно играть. У нас же сейчас везде кричат, что наши соперники всегда слабые, если мы их обыгрываем.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:16
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2197

      raritet 47 минут назад

      Вчера смотрел Дортмунд с Лейпцигом. И , все-таки, несмотря ни на что , считаю, что Лейпциг на данный отрезок времени ничем не уступает тому же Ювентусу. Просто имя Ювентус наводит на всех трепет.А Лепциг, понятное дело, не имеет еще такого сложившегося о себе мнения, и по молодости косячит, но вытаскивает такие матчи как с Дортмундом. Так что, проигранные оба матча Зенитом вполне закономерны. Совершенно разные скорости.

      0
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      Рейтинг: +6409

      mihail200606 3 часа назад

      Баран...ровная,так а че ж вы просрали? Вы там самое слабое звено просто, а не ровня им...

      3
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      Рейтинг: +51

      Питерский князь > mihail200606 1 час назад

      За такие слова, его надо в Спартак продать.
      Там что не за матч не провал, все хорошо, все тип топ.
      :))))

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      Рейтинг: +713

      KPCCSPB > mihail200606 36 минут назад

      Клоун, Зенит и Краснодар имели шансы до последнего выйти из группы, не то что кони и локо, так что ты тупорылый очень...

      0
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      Рейтинг: +51

      Питерский князь 3 часа назад

      Теперь, не только Семака, Оздоева, тоже в топку.
      Не хотит играть. Это не провал, это котастрофа!

      1
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      Рейтинг: +1919

      алдан2014 3 часа назад

      Группа ровная,а команда из России на последнем месте.Порою кажется ,что наши игроки умственно отсталые.Настолько глупые Вью.

      1
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      Рейтинг: +713

      KPCCSPB > алдан2014 34 минуты назад

      "наши"? Иди нах якут

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      Рейтинг: +145

      elessar arnor 3 часа назад

      4 место, але, ни шанса против немцев, провал в Португалии, с подобным бюджетом и пафосом..

      у локо были Атлетико Мадрид и Юве, ля..всм одинаковые группы?!
      настоящий сильным соперником можно считать Лейпциг, Лион и Бенфика, ввиду не оч убедительной игры в течение опр периода времени, нельзя назвать с приставкой топ, достойные противники, не более.

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      Рейтинг: +1123

      SPbZenit12 > elessar arnor 3 часа назад

      Я конечно не защищаю Зенит, НО. Провал был только в последнем матче. Лион - ничья в гостях и победа дома = очень хороший результат. Бенфика - победа дома и провал в гостях = результат привел к общему провалу, но команды равны по уровню. Лейпциг - это 1 место в Бундеслиге! ПЕРВОЕ! О каких шансах против него идет речь? Так что ненадо требовать от команды невозможного. Кроме того, что последний матч с Бенфикой надо было хотя бы вничью играть.

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      Рейтинг: +713

      KPCCSPB > SPbZenit12 32 минуты назад

      Да сриптаковские фаны дауны, сами пройти отбор не могут, за то осуждать первые бегут, ничтожества)

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