Оздоев: «Не стал бы называть выступление «Зенита» в ЛЧ провалом. Группа была ровная»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев оценил выступление клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.

Петербуржцы играли в группе G. Их соперниками были «РБ Лейпциг», «Лион» и «Бенфика».

Команда Сергея Семака набрала 7 очков и заняла последнее место.

— Я бы не стал называть наше выступление провалом. Группа была относительно ровная, набрали схожие очки, просто кому-то повезло больше, кому-то меньше.

— Группа ровная, но и тяжелой по сравнению со многими другими ее не назовешь.

— Это всего лишь разговоры. У меня на все три команды из группы были оповещения на телефоне, я за ними слежу, приходят все уведомления о голах и результатах. «Бенфика» идет на первом месте в Португалии, перед игрой с нами в чемпионате закинули сопернику четверку, «Лион» в последнем матче перед шестым туром ЛЧ тоже четыре отгрузил. У нас была сильная группа, как и у «Локомотива». Когда «Локомотив» обыграл «Байер», я сказал, что «Байер» поборется за выход из группы. Немцы просто набрали форму. Плюс им в Германии и не повезло, нельзя сказать, что они были хуже «Локо». Гиля спасал в некоторых моментах. Но в таких группах интересно и приятно играть. У нас же сейчас везде кричат, что наши соперники всегда слабые, если мы их обыгрываем.