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  • Оздоев: «Не стал бы называть выступление «Зенита» в ЛЧ провалом. Группа была ровная»

Оздоев: «Не стал бы называть выступление «Зенита» в ЛЧ провалом. Группа была ровная»

18 декабря 2019, 11:16
8

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев оценил выступление клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.

— Я бы не стал называть наше выступление провалом. Группа была относительно ровная, набрали схожие очки, просто кому-то повезло больше, кому-то меньше.

— Группа ровная, но и тяжелой по сравнению со многими другими ее не назовешь.

— Это всего лишь разговоры. У меня на все три команды из группы были оповещения на телефоне, я за ними слежу, приходят все уведомления о голах и результатах. «Бенфика» идет на первом месте в Португалии, перед игрой с нами в чемпионате закинули сопернику четверку, «Лион» в последнем матче перед шестым туром ЛЧ тоже четыре отгрузил. У нас была сильная группа, как и у «Локомотива». Когда «Локомотив» обыграл «Байер», я сказал, что «Байер» поборется за выход из группы. Немцы просто набрали форму. Плюс им в Германии и не повезло, нельзя сказать, что они были хуже «Локо». Гиля спасал в некоторых моментах. Но в таких группах интересно и приятно играть. У нас же сейчас везде кричат, что наши соперники всегда слабые, если мы их обыгрываем.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (8)
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алдан2014
1576658260
Группа ровная,а команда из России на последнем месте.Порою кажется ,что наши игроки умственно отсталые.Настолько глупые Вью.
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mihail200606
1576660096
Баран...ровная,так а че ж вы просрали? Вы там самое слабое звено просто, а не ровня им...
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raritet
1576668448
Вчера смотрел Дортмунд с Лейпцигом. И , все-таки, несмотря ни на что , считаю, что Лейпциг на данный отрезок времени ничем не уступает тому же Ювентусу. Просто имя Ювентус наводит на всех трепет.А Лепциг, понятное дело, не имеет еще такого сложившегося о себе мнения, и по молодости косячит, но вытаскивает такие матчи как с Дортмундом. Так что, проигранные оба матча Зенитом вполне закономерны. Совершенно разные скорости.
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Бухбух
1576679353
У Зенита в этой ровной группе хуже всех статистические показатели по сумме всех матчей.
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erma
1576680446
В нашем футболе самые крутые отмазки это: "Не повезло" (как будто результат от везения зависит), "Не дотерпели" (вечные терпилы), "У нас слабый чемпионат" (тренируйся и сделай его сильным), "В концовке подсели" (пару походов в ночной клуб пропустили бы, тогда, глядишь, и не подсели), "Не настроились" (что мешает, вам же зарплату платят чтоб настраивались). Ни один не говорит, что мы мало или плохо тренируемся, нарушаем режим и тд. Запомните, терпилы, осознание и признание своих ошибок - это уже половина пути к успеху.
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САДЫЧОК
1576685867
Оздоев: «Не стал бы называть выступление «Зенита» в ЛЧ провалом.....Оздоев пошел вон из Зенита !
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ola1a
1576686758
Оздоев: Нас и тут неплохо кормят...
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Павелий
1577309198
Пару успешных матчей за Зенит, и уже Царь горы. При всём уважении к Рубину, именно Рубин - уровень Оздоева.
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