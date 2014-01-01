Оздоев: «Не стал бы называть выступление «Зенита» в ЛЧ провалом. Группа была ровная»

Вчера смотрел Дортмунд с Лейпцигом. И , все-таки, несмотря ни на что , считаю, что Лейпциг на данный отрезок времени ничем не уступает тому же Ювентусу. Просто имя Ювентус наводит на всех трепет.А Лепциг, понятное дело, не имеет еще такого сложившегося о себе мнения, и по молодости косячит, но вытаскивает такие матчи как с Дортмундом. Так что, проигранные оба матча Зенитом вполне закономерны. Совершенно разные скорости.
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев оценил выступление клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.
- Петербуржцы играли в группе G. Их соперниками были «РБ Лейпциг», «Лион» и «Бенфика».
- Команда Сергея Семака набрала 7 очков и заняла последнее место.
— Я бы не стал называть наше выступление провалом. Группа была относительно ровная, набрали схожие очки, просто кому-то повезло больше, кому-то меньше.
— Группа ровная, но и тяжелой по сравнению со многими другими ее не назовешь.
— Это всего лишь разговоры. У меня на все три команды из группы были оповещения на телефоне, я за ними слежу, приходят все уведомления о голах и результатах. «Бенфика» идет на первом месте в Португалии, перед игрой с нами в чемпионате закинули сопернику четверку, «Лион» в последнем матче перед шестым туром ЛЧ тоже четыре отгрузил. У нас была сильная группа, как и у «Локомотива». Когда «Локомотив» обыграл «Байер», я сказал, что «Байер» поборется за выход из группы. Немцы просто набрали форму. Плюс им в Германии и не повезло, нельзя сказать, что они были хуже «Локо». Гиля спасал в некоторых моментах. Но в таких группах интересно и приятно играть. У нас же сейчас везде кричат, что наши соперники всегда слабые, если мы их обыгрываем.