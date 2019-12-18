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  • Бундеслига. «Боруссия» Д и «РБ Лейпциг» сыграли вничью, забив шесть голов на двоих, и другие результаты 16-го тура

Бундеслига. «Боруссия» Д и «РБ Лейпциг» сыграли вничью, забив шесть голов на двоих, и другие результаты 16-го тура

18 декабря 2019, 00:35
3

Во вторник состоялись четыре матча 16-го тура немецкой Бундеслиги.

«Майнц» в гостях разгромил «Вердер» со счетом 5:0.

«Аугсбург» на своем поле крупно победил «Фортуну» со счетом 3:0.

Дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» в результативном поединке поделили очки – ничья 3:3.

«Хоффенхайм» на выезде выиграл у «Униона» со счетом 2:0.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

Вердер – Майнц – 0:5 (0:4)

Голы: 0:1 – Квайсон, 10; 0:2 – Павленка (в свои ворота), 15; 0:3 – Квайсон, 19; 0:4 – Квайсон, 38; 0:5 – Матета, 81.

Аугсбург – Фортуна – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Макс, 32; 2:0 – Йедвай, 61; 3:0 – Макс, 72.

Боруссия – РБ Лейпциг – 3:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Вайгль, 23; 2:0 – Брандт, 34; 2:1 – Вернер, 47; 2:2 – Вернер, 53; 3:2 – Санчо, 55; 3:3 – Шик, 78.

Унион – Хоффенхайм – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бебу, 56; 0:2 – Баумгартнер, 90+1.

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига
Комментарии (3)
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zabvo9406
1576640898
Какие 2 ошибки у Боруссии!!!
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Serg54-45
1576648318
Можно 5 мячей на Борусию записывать было)))
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zigbert
1576681684
Интересный получился поединок. Обе команды играли в открытый футбол.
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