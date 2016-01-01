Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Бундеслига. «Боруссия» Д и «РБ Лейпциг» сыграли вничью, забив шесть голов на двоих, и другие результаты 16-го тура

    Во вторник состоялись четыре матча 16-го тура немецкой Бундеслиги.

    «Майнц» в гостях разгромил «Вердер» со счетом 5:0.

    «Аугсбург» на своем поле крупно победил «Фортуну» со счетом 3:0.

    Дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» в результативном поединке поделили очки – ничья 3:3.

    «Хоффенхайм» на выезде выиграл у «Униона» со счетом 2:0.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

    Вердер – Майнц – 0:5 (0:4)

    Голы: 0:1 – Квайсон, 10; 0:2 – Павленка (в свои ворота), 15; 0:3 – Квайсон, 19; 0:4 – Квайсон, 38; 0:5 – Матета, 81.

    Аугсбург – Фортуна – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Макс, 32; 2:0 – Йедвай, 61; 3:0 – Макс, 72.

    Боруссия – РБ Лейпциг – 3:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Вайгль, 23; 2:0 – Брандт, 34; 2:1 – Вернер, 47; 2:2 – Вернер, 53; 3:2 – Санчо, 55; 3:3 – Шик, 78.

    Унион – Хоффенхайм – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бебу, 56; 0:2 – Баумгартнер, 90+1.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74840
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru