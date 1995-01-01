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    Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 15-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:1).

    Теперь в активе поляка 220 голов в играх Бундеслиги. Это третий результат в истории турнира.

    Левандовски сравнялся по числу забитых мячей в немецком первенстве с Юппом Хайнкесом.

    Лучшими бомбардирами Бундеслиги остаются Клаус Фишер (268) и Герд Мюллер (365).

    • Левандовски выступает в Германии с 2010 года.
    • До перехода в «Баварию» в 2014 году форвард на протяжении четырех сезонов защищал цвета дортмундской «Боруссии».

    Источник: Gracenote Live

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