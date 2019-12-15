Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 15-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:1).
Теперь в активе поляка 220 голов в играх Бундеслиги. Это третий результат в истории турнира.
Левандовски сравнялся по числу забитых мячей в немецком первенстве с Юппом Хайнкесом.
Лучшими бомбардирами Бундеслиги остаются Клаус Фишер (268) и Герд Мюллер (365).
- Левандовски выступает в Германии с 2010 года.
- До перехода в «Баварию» в 2014 году форвард на протяжении четырех сезонов защищал цвета дортмундской «Боруссии».
Источник: Gracenote Live