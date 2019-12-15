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  • Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги

Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги

15 декабря 2019, 00:34
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 15-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:1).

Теперь в активе поляка 220 голов в играх Бундеслиги. Это третий результат в истории турнира.

Левандовски сравнялся по числу забитых мячей в немецком первенстве с Юппом Хайнкесом.

Лучшими бомбардирами Бундеслиги остаются Клаус Фишер (268) и Герд Мюллер (365).

  • Левандовски выступает в Германии с 2010 года.
  • До перехода в «Баварию» в 2014 году форвард на протяжении четырех сезонов защищал цвета дортмундской «Боруссии».

Источник: Gracenote Live
Германия. Бундеслига Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (1)
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PNZ1985
1576479926
Если бы Левандовски стартовал с Баварии, то был бы уже к 300+! Ну, а Герда Мюллера вряд ли кто переплюнет в ближайшие 50 лет!
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