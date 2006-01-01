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    Гончаренко – о победе над «Эспаньолом»: «В прошлых играх не хватало везения, сегодня вернулось»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после победы своей команды над «Эспаньолом» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Очень интересная игра для болельщиков, моменты у ворот обеих команд. В прошлых играх не хватало везения, сегодня вернулось. Но победу заслуживали. Вышли провести 90 минут на высоком уровне, с хорошим настроением уходим в отпуск. Но есть сожаление от того, как выступили в этой группе. Она была ровная.

    Наши достоинства – продолжения наших недостатков. Видим силу в нашей молодости, продолжаем закаливать команду. Надеюсь, сделаем выводы из прошлой весенней части сезона, сыграем лучше. Надеемся, что кто-то сможет прийти в команду. К тому же за зиму лучше должны стать Дзагоев, Щенников, Васин», – сказал Гончаренко.

    • ЦСКА обыграл «Эспаньол» со счетом 1:0 благодаря голу Николы Влашича.
    • Армейцы, несмотря на победу, финишировали на последнем месте в группе ЛЕ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 01:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      Derzkiy1 54 минуты назад

      Где это везение вернулось ??? Тут штук 5 надо было забивать и в пошлых матчах каждому столько же !!! Кучаева продайте уже !!!! Пас на пустые ворота даже выкатить не может ... Жора должен играть в основе

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