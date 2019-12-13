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  • Гончаренко – о победе над «Эспаньолом»: «В прошлых играх не хватало везения, сегодня вернулось»

Гончаренко – о победе над «Эспаньолом»: «В прошлых играх не хватало везения, сегодня вернулось»

13 декабря 2019, 01:41
7

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после победы своей команды над «Эспаньолом» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Очень интересная игра для болельщиков, моменты у ворот обеих команд. В прошлых играх не хватало везения, сегодня вернулось. Но победу заслуживали. Вышли провести 90 минут на высоком уровне, с хорошим настроением уходим в отпуск. Но есть сожаление от того, как выступили в этой группе. Она была ровная.

Наши достоинства – продолжения наших недостатков. Видим силу в нашей молодости, продолжаем закаливать команду. Надеюсь, сделаем выводы из прошлой весенней части сезона, сыграем лучше. Надеемся, что кто-то сможет прийти в команду. К тому же за зиму лучше должны стать Дзагоев, Щенников, Васин», – сказал Гончаренко.

  • ЦСКА обыграл «Эспаньол» со счетом 1:0 благодаря голу Николы Влашича.
  • Армейцы, несмотря на победу, финишировали на последнем месте в группе ЛЕ.

Без вариантов – это худший еврогод в истории России

Давайте вместе разберемся, почему наши клубы провалились в еврокубках

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы ЦСКА Эспаньол
Комментарии (7)
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Derzkiy1
1576190666
Где это везение вернулось ??? Тут штук 5 надо было забивать и в пошлых матчах каждому столько же !!! Кучаева продайте уже !!!! Пас на пустые ворота даже выкатить не может ... Жора должен играть в основе
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Dobroe Teplo za CSKA
1576200577
СЕРЬЕЗНО? ты деб...л?
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evgevg13
1576206155
Это шутка? Или он решил, что лапша не уши- лучшее блюдо?
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bset
1576214075
Да ничего не вернулось. Нужно еще очень много работать над реализацией. Результат есть, на этом спасибо. Но по игре - это просто катастрофа. Хорошо держим мяч, смело и быстро атакуем. Но то мяч на последний рубеж не пройдет, то ударить забудем, то вообще как вчера.
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Decorhome
1576216255
Че то поздновато
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Yev
1576222406
Какое везение? А что с Чаловым и другими которые вратаря обыграть не могут и в пустые ворота попасть. Бестолочи! Эспаньол играл дублем и совершенно без мативации, испанцы начали играть более менее последние 10 минут. Если бы им надо было выиграть отхватил бы Говнчаренко штучки четыре.
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