Гончаренко – о победе над «Эспаньолом»: «В прошлых играх не хватало везения, сегодня вернулось»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после победы своей команды над «Эспаньолом» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Очень интересная игра для болельщиков, моменты у ворот обеих команд. В прошлых играх не хватало везения, сегодня вернулось. Но победу заслуживали. Вышли провести 90 минут на высоком уровне, с хорошим настроением уходим в отпуск. Но есть сожаление от того, как выступили в этой группе. Она была ровная.

Наши достоинства – продолжения наших недостатков. Видим силу в нашей молодости, продолжаем закаливать команду. Надеюсь, сделаем выводы из прошлой весенней части сезона, сыграем лучше. Надеемся, что кто-то сможет прийти в команду. К тому же за зиму лучше должны стать Дзагоев, Щенников, Васин», – сказал Гончаренко.

ЦСКА обыграл «Эспаньол» со счетом 1:0 благодаря голу Николы Влашича .

. Армейцы, несмотря на победу, финишировали на последнем месте в группе ЛЕ.

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