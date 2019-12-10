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  • Семин: «Матч с топ-клубом – уже мотивация. Не каждому удается сыграть против «Атлетико»

Семин: «Матч с топ-клубом – уже мотивация. Не каждому удается сыграть против «Атлетико»

10 декабря 2019, 22:38
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Встреча состоится завтра, 11 декабря.

«Не каждому удается сыграть против «Атлетико». Матч с топ-клубом – сам по себе уже мотивация. Футболистов сейчас нужно поддержать. Бывают ситуации, когда много травмированных и не все идет гладко. Для уверенности игрокам нужна поддержка», – сказал Семин.

  • «Локомотив» досрочно занял последнее место в группе.
  • Мадридцы еще не гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов.
  • В первом матче «Атлетико» победил в Москве со счетом 2:0.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Атлетико Локомотив Семин Юрий
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