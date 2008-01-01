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    Семин: «Матч с топ-клубом – уже мотивация. Не каждому удается сыграть против «Атлетико»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Встреча состоится завтра, 11 декабря.

    «Не каждому удается сыграть против «Атлетико». Матч с топ-клубом – сам по себе уже мотивация. Футболистов сейчас нужно поддержать. Бывают ситуации, когда много травмированных и не все идет гладко. Для уверенности игрокам нужна поддержка», – сказал Семин.

    • «Локомотив» досрочно занял последнее место в группе.
    • Мадридцы еще не гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов.
    • В первом матче «Атлетико» победил в Москве со счетом 2:0.

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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