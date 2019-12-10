Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ. «Арсенал» одержал волевую победу над «Вест Хэмом», прервав 9-матчевую безвыигрышную серию

АПЛ. «Арсенал» одержал волевую победу над «Вест Хэмом», прервав 9-матчевую безвыигрышную серию

10 декабря 2019, 00:59
2

В матче 16-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях переиграл «Вест Хэм» со счетом 3:1.

Хозяева поля забили первыми усилиями Анжело Огбонны, однако во втором тайме команда Фредди Юнгберга ответила тремя голами – отличились Габриэль Мартинелли, Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Арсенал» прервал свою безвыигрышную серию, которая насчитывала девять матчей, и поднялся с 11-го на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Вест Хэм» остался на 16-й строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

Вест Хэм – Арсенал – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Огбонна, 38; 1:1 – Мартинелли, 60; 1:2 – Пепе, 66; 1:3 – Обамеянг, 69.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Арсенал
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1575952190
3 банки за 9 минут, посыпался ВХЮ страшно представить, на каком месте финиширует Арсенал в АПЛ. Болелам канониров сейчас не позавидуешь. Сколько хаяли Арсена, но после него вообще всё развалилось. Оказывается он единственный, кто мог хоть как-то управлять ситуацией.
Ответить
Decorhome
1575957371
Лед тронулся
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+