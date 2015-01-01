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    АПЛ. «Арсенал» одержал волевую победу над «Вест Хэмом», прервав 9-матчевую безвыигрышную серию

    В матче 16-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях переиграл «Вест Хэм» со счетом 3:1.

    Хозяева поля забили первыми усилиями Анжело Огбонны, однако во втором тайме команда Фредди Юнгберга ответила тремя голами – отличились Габриэль Мартинелли, Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг.

    «Арсенал» прервал свою безвыигрышную серию, которая насчитывала девять матчей, и поднялся с 11-го на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Вест Хэм» остался на 16-й строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

    Вест Хэм – Арсенал – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Огбонна, 38; 1:1 – Мартинелли, 60; 1:2 – Пепе, 66; 1:3 – Обамеянг, 69.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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