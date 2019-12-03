ВЦИОМ: каждый десятый россиянин верит в победу России на Евро-2020

ВЦИОМ провел опрос и выяснил отношение граждан страны к участию сборной России в Евро-2020.

Болеть за сборную на турнире будут 85% опрошенных. 19% респондентов считают, что Россия дойдет до 1/4 финала Евро-2020, 16% – до 1/8 финала, 14% – до полуфинала. В победу сборной на чемпионате верят 10%.

За турниром будут следить 35% россиян, 41% – скорее не будут смотреть матчи, 24% – не определились с ответом или не знали о Евро. 50% опрошенных считают, что России повезло с соперниками по группе. Фаворитом группы 24% назвали Бельгию, а 22% сказали, что все команды примерно одинаковы по силе. 28% считают, что Россия займет второе место в группе, 20% уверены, что первое место.