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    ВЦИОМ: каждый десятый россиянин верит в победу России на Евро-2020

    ВЦИОМ провел опрос и выяснил отношение граждан страны к участию сборной России в Евро-2020.

    Болеть за сборную на турнире будут 85% опрошенных. 19% респондентов считают, что Россия дойдет до 1/4 финала Евро-2020, 16% – до 1/8 финала, 14% – до полуфинала. В победу сборной на чемпионате верят 10%.

    За турниром будут следить 35% россиян, 41% – скорее не будут смотреть матчи, 24% – не определились с ответом или не знали о Евро. 50% опрошенных считают, что России повезло с соперниками по группе. Фаворитом группы 24% назвали Бельгию, а 22% сказали, что все команды примерно одинаковы по силе. 28% считают, что Россия займет второе место в группе, 20% уверены, что первое место.

    • Опрос ВЦИОМа проведен 1 декабря 2019 года. В исследовании приняли участие россияне в возрасте от 18 до 60 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.

    Источник: ВЦИОМ

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +936

      Давид59 26 минут назад

      Значит у нас только каждый 10-й разбирается в футболе. Конечно победим. А потом и кубок мира в Катаре добавим. Как поётся в известной песне - эх если бы мечта моя сбылась, какая жизнь тогда бы началась.

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      Рейтинг: +3041

      мы_не_рабы 40 минут назад

      Из 1600 респондентов 10% верят в победу сборной. Это что, каждый десятый россиянин? Бомбардир, у вас те, кто пишет заголовок - ахинею, в школе учились или вы их на помойке нашли?

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      Рейтинг: +11

      Red King 53 минуты назад

      Так же, как и ватники верят в В.В.ПУ

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      Рейтинг: +1338

      МЯСО87 54 минуты назад

      Ага.... зенит самый популярный, путин самый ********, живем хорошо.... хватит уйню считать. Из группы не выйдем!

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      Рейтинг: +1818

      алдан2014 1 час назад

      А так же,что Путин самый лучший.Противно, неужели у нас столько наивных

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      Рейтинг: +1814

      Борат 1 час назад

      а что, бразильцы уже ЧЕ по хоккею выигрывали?
      бугагагага
      вот умора!

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