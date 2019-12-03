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  • ВЦИОМ: каждый десятый россиянин верит в победу России на Евро-2020

ВЦИОМ: каждый десятый россиянин верит в победу России на Евро-2020

3 декабря 2019, 16:27
11

ВЦИОМ провел опрос и выяснил отношение граждан страны к участию сборной России в Евро-2020.

Болеть за сборную на турнире будут 85% опрошенных. 19% респондентов считают, что Россия дойдет до 1/4 финала Евро-2020, 16% – до 1/8 финала, 14% – до полуфинала. В победу сборной на чемпионате верят 10%.

За турниром будут следить 35% россиян, 41% – скорее не будут смотреть матчи, 24% – не определились с ответом или не знали о Евро. 50% опрошенных считают, что России повезло с соперниками по группе. Фаворитом группы 24% назвали Бельгию, а 22% сказали, что все команды примерно одинаковы по силе. 28% считают, что Россия займет второе место в группе, 20% уверены, что первое место.

  • Опрос ВЦИОМа проведен 1 декабря 2019 года. В исследовании приняли участие россияне в возрасте от 18 до 60 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.

Источник: ВЦИОМ
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (11)
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алдан2014
1575382060
А так же,что Путин самый лучший.Противно, неужели у нас столько наивных
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МЯСО87
1575382596
Ага.... зенит самый популярный, путин самый ********, живем хорошо.... хватит уйню считать. Из группы не выйдем!
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Red King
1575382632
Так же, как и ватники верят в В.В.ПУ
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мы_не_рабы
1575383415
Из 1600 респондентов 10% верят в победу сборной. Это что, каждый десятый россиянин? Бомбардир, у вас те, кто пишет заголовок - ахинею, в школе учились или вы их на помойке нашли?
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Axe111
1575387239
Ага бл*** каждый второй лол
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LinkiN 375
1575387492
Да постойте вы осуждать народ. Пора уже понять и перестать верить во все эти ВЦИОМы. Там голимая липа с достоверностью информации. Это же делается для поднятия духа патриотизма и т.д.
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baslim10z
1575390492
Население России- 1600 человек))))) Заголовок просто дерьмище.
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kupryaev
1575401082
Видели мы таких каждых десятых в фан-зоне на Россия_Хорватия)к середине второго тайма все еще болели за хорватов полагая,что наши в темной форме
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Armani nn
1575403863
Ну если 10% от 1600 человек,то стоит задуматься,и деньги на ставки откладывать...
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sined1951
1575404141
Опрашивать нужно болельщиков, а не всех подряд. Тогда и глупостей от опросов не будет.
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