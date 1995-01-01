Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Генич – о выступлении российских клубов в еврокубках: «Провал полный и беспощадный»

    Комментатор Константин Генич оценил выступление российских клубов на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    – Можно ли назвать выступления российских клубов в еврокубках провалом?

    – Да, провал полный и беспощадный. «Зенит» молодцом, что в такой тяжелой группе 7 очков набрал, но может не выйти в плей-офф даже с 10 очками. «Локомотив» никуда не пробился, несмотря на хорошее начало, но там сложная группа была. ЦСКА провалил Лигу Европы. Когда ты «Ференцварош» дважды не можешь обыграть, ничего не можешь забить, проигрываешь «Лудогорцу» 1:5, ловить нечего. «Краснодар» психологически восстал после двух поражений на старте, это неплохо, но по итогу и они могут остаться без евровесны. Еврокубки как лакмусовая бумажка – показывают, что наш футбол скорее стагнирует.

    – А в чем причина такой стагнации?

    – Не знаю, российский футбол стал слабее. Несмотря на выступления сборной: вроде все замечательно, но попадаем под Бельгию – и у нас колоссальные проблемы. Они были и раньше, когда мы проигрывали Бразилии, Франции. С Испанией нам подарили ничью 3:3, да и на чемпионате мира мы их не обыграли. Если сравнить российский футбол 2014-2015 годов, разница колоссальная. Были настоящие звезды, был хороший футбол. Инфраструктуру подтянули, но игра оставляет желать лучшего.

    – В будущем стагнация продолжится?

    – Посмотрим, как будет с новым лимитом работать чемпионат, как судьи будут исправлять свои ошибки, как будет применим опыт, накопленный в еврокубках. Предпосылок к тому, что мы будем прогрессировать в ближайшее время, немного.

    Источник: Rusfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:44
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3195

      RotBerg 12 минут назад

      Вот и становится понятно, кого свистки в эти еврокубки вытаскивают... Зенит в двадцатке европейских клубов, а пищевик внизу сотки... А зло видите ли в Питере...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      Бpaтан 3а6анeнного xpюкан 23 минуты назад

      Меньше свистеть во внутреннем чемпе надо в пользу двух столиц, чтобы не создавать у них искусственного состояния самоуверенности и безнаказанности

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74630
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru