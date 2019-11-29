Генич – о выступлении российских клубов в еврокубках: «Провал полный и беспощадный»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил выступление российских клубов на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.

– Можно ли назвать выступления российских клубов в еврокубках провалом?

– Да, провал полный и беспощадный. «Зенит» молодцом, что в такой тяжелой группе 7 очков набрал, но может не выйти в плей-офф даже с 10 очками. «Локомотив» никуда не пробился, несмотря на хорошее начало, но там сложная группа была. ЦСКА провалил Лигу Европы. Когда ты «Ференцварош» дважды не можешь обыграть, ничего не можешь забить, проигрываешь «Лудогорцу» 1:5, ловить нечего. «Краснодар» психологически восстал после двух поражений на старте, это неплохо, но по итогу и они могут остаться без евровесны. Еврокубки как лакмусовая бумажка – показывают, что наш футбол скорее стагнирует.

– А в чем причина такой стагнации?

– Не знаю, российский футбол стал слабее. Несмотря на выступления сборной: вроде все замечательно, но попадаем под Бельгию – и у нас колоссальные проблемы. Они были и раньше, когда мы проигрывали Бразилии, Франции. С Испанией нам подарили ничью 3:3, да и на чемпионате мира мы их не обыграли. Если сравнить российский футбол 2014-2015 годов, разница колоссальная. Были настоящие звезды, был хороший футбол. Инфраструктуру подтянули, но игра оставляет желать лучшего.

– В будущем стагнация продолжится?

– Посмотрим, как будет с новым лимитом работать чемпионат, как судьи будут исправлять свои ошибки, как будет применим опыт, накопленный в еврокубках. Предпосылок к тому, что мы будем прогрессировать в ближайшее время, немного.