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  • Генич – о выступлении российских клубов в еврокубках: «Провал полный и беспощадный»

Генич – о выступлении российских клубов в еврокубках: «Провал полный и беспощадный»

29 ноября 2019, 07:44
39

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил выступление российских клубов на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.

– Можно ли назвать выступления российских клубов в еврокубках провалом?

– Да, провал полный и беспощадный. «Зенит» молодцом, что в такой тяжелой группе 7 очков набрал, но может не выйти в плей-офф даже с 10 очками. «Локомотив» никуда не пробился, несмотря на хорошее начало, но там сложная группа была. ЦСКА провалил Лигу Европы. Когда ты «Ференцварош» дважды не можешь обыграть, ничего не можешь забить, проигрываешь «Лудогорцу» 1:5, ловить нечего. «Краснодар» психологически восстал после двух поражений на старте, это неплохо, но по итогу и они могут остаться без евровесны. Еврокубки как лакмусовая бумажка – показывают, что наш футбол скорее стагнирует.

– А в чем причина такой стагнации?

– Не знаю, российский футбол стал слабее. Несмотря на выступления сборной: вроде все замечательно, но попадаем под Бельгию – и у нас колоссальные проблемы. Они были и раньше, когда мы проигрывали Бразилии, Франции. С Испанией нам подарили ничью 3:3, да и на чемпионате мира мы их не обыграли. Если сравнить российский футбол 2014-2015 годов, разница колоссальная. Были настоящие звезды, был хороший футбол. Инфраструктуру подтянули, но игра оставляет желать лучшего.

– В будущем стагнация продолжится?

– Посмотрим, как будет с новым лимитом работать чемпионат, как судьи будут исправлять свои ошибки, как будет применим опыт, накопленный в еврокубках. Предпосылок к тому, что мы будем прогрессировать в ближайшее время, немного.

Источник: Rusfootball
Лига чемпионов Лига Европы ЦСКА Локомотив Зенит Краснодар Генич Константин
Комментарии (39)
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RotBerg
1575003734
Вот и становится понятно, кого свистки в эти еврокубки вытаскивают... Зенит в двадцатке европейских клубов, а пищевик внизу сотки... А зло видите ли в Питере...
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bset
1575004560
Все обратили внимание, что антирекорды мы начали быть в последние годы, когда вовсю лимит ужесточают?) А игроки у нас получают больше некоторых звездных игроков на Западе. Вот и думайте) Деньги-то у нас есть в чемпионате, только уходят они в карман игроков с паспортами, а не на развитие ДЮСШ. У Шахтера вообще катастрофа вокруг - нелучшая экономическая ситуация, уничтожили инфраструктуру, игроки реже стали хотеть ехать на Украину, но они все равно играют на хорошем уровне. А у нас даже Зенит еле-еле идет, хотя должен уверенно в плей-офф выходить всегда при таком финансировании. В общем, пока у нас не будет здоровой конкуренции в чемпионате, ничего хорошего не выйдет. Нужно срочно отменять лимит и может лет через 5-8 мы снова начнем более-менее нормально играть.
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Decorhome
1575007612
Генич – о выступлении российских клубов в еврокубках: «Провал полный и беспощадный». Я бы добавил еще позорный!
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alex1951
1575009807
Генич! Гениально!А мы то думали.....
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Nesterenko
1575015627
Вся проблема в том, что наши футболисты раздолбаи, не хотят играть на максимуме в внутреннем чемпионате, соответственно происходит деградация.
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SIRIUS 2002
1575018445
главное уже не место.а набор еврокубковых очков.
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zigbert
1575101552
То что у нас медленно идет развитие футбола не для кого не секрет. Надо искать и выявлять причины этого. Что поделаешь если для многих наших игроков сумма контракта важней повышения своего мастерства.
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Garrincha58
1575101625
Лишь у «Зенита» и «Краснодара» остались шансы на плей-офф еврокубков???.Думаю и у них шансов очень мало особенно у Краснодара
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Garrincha58
1575101847
Две причины плохого выступления в еврокубках это лимит из за него высокие зарплаты у русских игроков и вторая зарплаты очень высокие и это взаимосвязано и уменьшить гос финансирование команд пусть сами выживают, а если не смогут то не стоит пупок рвать
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fhnv
1575471317
ну среди 50 стран европы ни такой уж и слабый чемпионат....Что ровняться на Испанию,Германию,Англию,Италию,Францию....
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