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    Определены восемь из 16-и участников плей-офф Лиги чемпионов

    По итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов определилась половина участников плей-офф турнира.

    Путевки в 1/8 финала ЛЧ уже получили «ПСЖ» (Франция), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания) и «РБ Лейпциг» (Германия).

    Еще восемь команд, которые сыграют в весенней части Лиги чемпионов, станут известны 10 и 11 декабря, когда состоятся матчи 6-го тура групповой стадии.

    Шансы выйти в плей-офф ЛЧ имеет «Зенит», «Локомотив» досрочно прекратил борьбу за выход из группы.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5319

      ilichkadr 18 минут назад

      Если Зенит выйдет в плей-офф, то хотелось бы получить в соперники ПСЖ или Барселону.

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      Рейтинг: +1173

      Genz 45 минут назад

      Зенит будет четвертым. Лион будет играть от обороны и не проиграет. Бенфика быстрая команда и по любому дома обыграет зенит

      0
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      Рейтинг: +1152

      FRZZ 1 час назад

      Восьмерка довольно грозная, точно не по зубам Зениту.

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      Рейтинг: +11361

      Garrincha58 2 часа назад

      вообще не стоит никуда выходить смысла нет весной будет борьба с Локо или Краснодаром за золото в РПЛ вот где нужны будут силы

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      Рейтинг: +1774

      neveldomha 2 часа назад

      По мне дак не имеет смысла Зениту выходить из группы. Уже судя по этой восьмерке, мы там лишние. Стоит пожалуй в ЛЕ попадать, и там на пару туров и даже на полуфинал уж точно можно замахнуться. А в ЛЧ всего то два матча.

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