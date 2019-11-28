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  • Определены восемь из 16-и участников плей-офф Лиги чемпионов

Определены восемь из 16-и участников плей-офф Лиги чемпионов

28 ноября 2019, 10:35
9

По итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов определилась половина участников плей-офф турнира.

Путевки в 1/8 финала ЛЧ уже получили «ПСЖ» (Франция), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания) и «РБ Лейпциг» (Германия).

Еще восемь команд, которые сыграют в весенней части Лиги чемпионов, станут известны 10 и 11 декабря, когда состоятся матчи 6-го тура групповой стадии.

Шансы выйти в плей-офф ЛЧ имеет «Зенит», «Локомотив» досрочно прекратил борьбу за выход из группы.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов
Комментарии (9)
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neveldomha
1574929379
По мне дак не имеет смысла Зениту выходить из группы. Уже судя по этой восьмерке, мы там лишние. Стоит пожалуй в ЛЕ попадать, и там на пару туров и даже на полуфинал уж точно можно замахнуться. А в ЛЧ всего то два матча.
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Garrincha58
1574930268
вообще не стоит никуда выходить смысла нет весной будет борьба с Локо или Краснодаром за золото в РПЛ вот где нужны будут силы
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ilichkadr
1574936833
Если Зенит выйдет в плей-офф, то хотелось бы получить в соперники ПСЖ или Барселону.
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fhnv
1575470482
Обращаюсь ко всем болельщикам кто ниже написал! Х Р Е Н О В Ы Е ВЫ БОЛЕЛЬЩИКИ СКАЖУ Я ВАМ!!!!
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