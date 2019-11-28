Определены восемь из 16-и участников плей-офф Лиги чемпионов

По итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов определилась половина участников плей-офф турнира.

Путевки в 1/8 финала ЛЧ уже получили «ПСЖ» (Франция), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания) и «РБ Лейпциг» (Германия).

Еще восемь команд, которые сыграют в весенней части Лиги чемпионов, станут известны 10 и 11 декабря, когда состоятся матчи 6-го тура групповой стадии.

Шансы выйти в плей-офф ЛЧ имеет «Зенит», «Локомотив» досрочно прекратил борьбу за выход из группы.