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    «Мутко против»: «Перед матчем «Локомотив» – «Байер» был задержан мужчина, похожий на террориста Агаханова»

    Перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Байером» (0:2) на входе на «РЖД Арену» был задержан мужчина, похожий на террориста ИГИЛ (запрещенная на территории Российской Федерации организация).

    По информации источника, система распознавания лиц выявила среди фанатов парня, очень похожего на 31-летнего Габибулаха Агаханова, который уже давно находится в розыске за участие в боевых действиях на стороне террористической организации.

    Уточняется, что мужчину сразу забрали сотрудники ОМОН. Теперь им придется выяснить, не ошиблась ли система и зачем Агаханов, если это был действительно он, хотел попасть на стадион.

    Источник: «Мутко против»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      Gothic_Spirit 53 минуты назад

      а если это, все же, он, то пускай свои любимые делишки в сизо творят с ним
      с этим животным можно. ну и с леталочкой,желательно

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