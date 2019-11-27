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  • «Мутко против»: «Перед матчем «Локомотив» – «Байер» был задержан мужчина, похожий на террориста Агаханова»

«Мутко против»: «Перед матчем «Локомотив» – «Байер» был задержан мужчина, похожий на террориста Агаханова»

27 ноября 2019, 00:36
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Перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Байером» (0:2) на входе на «РЖД Арену» был задержан мужчина, похожий на террориста ИГИЛ (запрещенная на территории Российской Федерации организация).

По информации источника, система распознавания лиц выявила среди фанатов парня, очень похожего на 31-летнего Габибулаха Агаханова, который уже давно находится в розыске за участие в боевых действиях на стороне террористической организации.

Уточняется, что мужчину сразу забрали сотрудники ОМОН. Теперь им придется выяснить, не ошиблась ли система и зачем Агаханов, если это был действительно он, хотел попасть на стадион.

Источник: «Мутко против»
Лига чемпионов Локомотив Байер
Комментарии (3)
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Gothic_Spirit
1574805386
а если это, все же, он, то пускай свои любимые делишки в сизо творят с ним с этим животным можно. ну и с леталочкой,желательно
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ivanovaleksandrybkm
1574845178
Я мнoго рaбoтaл за кoмпьютeром, пoкa нe пocaдил полнoстью зрeние. Врaчи cкaзали либo oчки, либо oпeрация и я начал иcкать альтeрнативу, вeдь таких, как я многo. Cпустя кaкое-тo время я нашeл cрeдcтвo которoе рeальнo cпаслo мeня и тeперь мнe не нужны oчки или другое лeчение. Coвeтую всeм oзнaкомитьcя кто жeлaет вoccтaновить или coхрaнить зрeние ведь этo важнo! --- https://bitu.ir/qRxNRy
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