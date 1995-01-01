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    Оздоев – о разгроме от Бельгии: «Мы хорошо играли, поражения точно не заслуживали»

    На прошлой неделе в девятом туре отборочного цикла Евро-2020 сборная России дома уступила Бельгии со счетом 1:4. Матч в интервью «Известиям» оценил полузащитник россиян и «Зенита» Магомед Оздоев.

    — Еще до жеребьевки стало точно известно, что нашими соперниками в финальной стадии турнира будут Бельгия и Дания. Как оцените этих оппонентов? Для России плюс, что с бельгийцами мы совсем недавно уже играли?

    — Думаю, для нас это скорее хорошо. На самом деле, если оценивать нашу недавнюю встречу с бельгийцами в Санкт-Петербурге, то мы точно не заслуживали в ней поражения. Мы хорошо играли. В целом наша команда показала качественный футбол, но были какие-то ошибки, которые не позволили рассчитывать на большее. Всегда говорят: мастерство — это когда ты даешь полумомент футболистам высокого уровня и они его безошибочно решают. В целом, думаю, на Евро у нас сложится очень хорошая, сильная группа. Уверен, интересно будет всем.

    • Россия вышла на Евро-2020 со второго места в группе.
    • Бельгия финишировала первой.
    • Ближайший матч сборная России проведет весной.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 07:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +58

      Аденн 17 минут назад

      мОздоев дзюпе об этом рсскажи. Хорошо они играли.

      0
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      Рейтинг: +3834

      nik55 34 минуты назад

      твой уровень ФНЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6711

      батог 43 минуты назад

      Заслуживали победы со счетом 7-0 и все голы забил Дзюба ! Помолчал бы уже !

      0
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      Рейтинг: +1074

      Stavropolets 43 минуты назад

      Если не заслуживали поражение, что же вы не победили или хотя бы ничью не сыграли.

      1
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      Рейтинг: +1743

      neveldomha 55 минут назад

      Оздоеву лучше бы помолчать, а то начинаешь сомневаться в его умственных способностях.

      1
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      Рейтинг: +3834

      nik55 > neveldomha 33 минуты назад

      где ты видел умных футболистов

      0
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      Рейтинг: +1420

      Ден 781 1 час назад

      Да вы вообще могли выиграть, ну, роковая случайность гггг

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      Рейтинг: +23

      King_-666 1 час назад

      Хорошо???

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