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  • Оздоев – о разгроме от Бельгии: «Мы хорошо играли, поражения точно не заслуживали»

Оздоев – о разгроме от Бельгии: «Мы хорошо играли, поражения точно не заслуживали»

22 ноября 2019, 07:23
26

На прошлой неделе в девятом туре отборочного цикла Евро-2020 сборная России дома уступила Бельгии со счетом 1:4. Матч в интервью «Известиям» оценил полузащитник россиян и «Зенита» Магомед Оздоев.

— Еще до жеребьевки стало точно известно, что нашими соперниками в финальной стадии турнира будут Бельгия и Дания. Как оцените этих оппонентов? Для России плюс, что с бельгийцами мы совсем недавно уже играли?

— Думаю, для нас это скорее хорошо. На самом деле, если оценивать нашу недавнюю встречу с бельгийцами в Санкт-Петербурге, то мы точно не заслуживали в ней поражения. Мы хорошо играли. В целом наша команда показала качественный футбол, но были какие-то ошибки, которые не позволили рассчитывать на большее. Всегда говорят: мастерство — это когда ты даешь полумомент футболистам высокого уровня и они его безошибочно решают. В целом, думаю, на Евро у нас сложится очень хорошая, сильная группа. Уверен, интересно будет всем.

  • Россия вышла на Евро-2020 со второго места в группе.
  • Бельгия финишировала первой.
  • Ближайший матч сборная России проведет весной.

Источник: «Известия»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Зенит Бельгия Оздоев Магомед
Комментарии (26)
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Ден 781
1574399582
Да вы вообще могли выиграть, ну, роковая случайность гггг
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neveldomha
1574400270
Оздоеву лучше бы помолчать, а то начинаешь сомневаться в его умственных способностях.
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Stavropolets
1574401008
Если не заслуживали поражение, что же вы не победили или хотя бы ничью не сыграли.
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батог
1574401028
Заслуживали победы со счетом 7-0 и все голы забил Дзюба ! Помолчал бы уже !
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mihail200606
1574407932
Мозги потерял совсем.. Ниче вообще ж не получалось.. Бельгия играла в полноги..
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Дядя Серёжа
1574409279
Тогда с Сан-Марино 5:0 - это суперсверхвосхетительнозамечательношедеврально в 5-ой степени.
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Axe111
1574412652
ХОРОШО ИГРАЛИ АХАХААХАХААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
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Бухбух
1574413361
Бельгийцы в этом матче были львами, а россияне - львятами.
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САДЫЧОК
1574422343
Как , может играть за сборную и Зенит , такой слабый игрок , как Оздоев-НЕПОНЯТНО !
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zigbert
1574455021
Играла то наша сборная может на том же уровне. Но вот бельгийцы по сравнению с первым матчем в Бельгии значительно прибавили и это было заметно.
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