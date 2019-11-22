Оздоев – о разгроме от Бельгии: «Мы хорошо играли, поражения точно не заслуживали»

На прошлой неделе в девятом туре отборочного цикла Евро-2020 сборная России дома уступила Бельгии со счетом 1:4. Матч в интервью «Известиям» оценил полузащитник россиян и «Зенита» Магомед Оздоев.

— Еще до жеребьевки стало точно известно, что нашими соперниками в финальной стадии турнира будут Бельгия и Дания. Как оцените этих оппонентов? Для России плюс, что с бельгийцами мы совсем недавно уже играли?

— Думаю, для нас это скорее хорошо. На самом деле, если оценивать нашу недавнюю встречу с бельгийцами в Санкт-Петербурге, то мы точно не заслуживали в ней поражения. Мы хорошо играли. В целом наша команда показала качественный футбол, но были какие-то ошибки, которые не позволили рассчитывать на большее. Всегда говорят: мастерство — это когда ты даешь полумомент футболистам высокого уровня и они его безошибочно решают. В целом, думаю, на Евро у нас сложится очень хорошая, сильная группа. Уверен, интересно будет всем.