Оздоев: «Дзюба спокойно побьет рекорд Кержакова»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев уверен, что его одноклубник Артем Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Действующий рекордсмен Александр Кержаков отличился 30 раз в 91 матче.

отличился 30 раз в 91 матче. В активе Дзюбы 24 гола в 42 играх.

«Дзюба спокойно побьет этот рекорд. Он еще молод (31 год – примечание «Бомбардира») и будет долго играть за сборную. А тому, кто захочет превзойти его, придется очень долго работать», – сказал Оздоев.

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