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    Оздоев: «Дзюба спокойно побьет рекорд Кержакова»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев уверен, что его одноклубник Артем Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

    • Действующий рекордсмен Александр Кержаков отличился 30 раз в 91 матче.
    • В активе Дзюбы 24 гола в 42 играх.

    «Дзюба спокойно побьет этот рекорд. Он еще молод (31 год – примечание «Бомбардира») и будет долго играть за сборную. А тому, кто захочет превзойти его, придется очень долго работать», – сказал Оздоев.

    Комличенко: «Было желание и Дзюбе помочь забить свои голы, но не получилось»

    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3862

      Viper for CSKA 1 час назад

      Угу, лучше пусть думает, как бы ему рекорды Кержа с Евро 2012 не побить.

      1
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      ...
      Рейтинг: +70

      Kl0dus > Viper for CSKA 49 минут назад

      Надеюсь глагола "Дзюбанул" не появится :))))

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