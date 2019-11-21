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Оздоев: «Дзюба спокойно побьет рекорд Кержакова»

21 ноября 2019, 07:55
6

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев уверен, что его одноклубник Артем Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

  • Действующий рекордсмен Александр Кержаков отличился 30 раз в 91 матче.
  • В активе Дзюбы 24 гола в 42 играх.

«Дзюба спокойно побьет этот рекорд. Он еще молод (31 год – примечание «Бомбардира») и будет долго играть за сборную. А тому, кто захочет превзойти его, придется очень долго работать», – сказал Оздоев.

Комличенко: «Было желание и Дзюбе помочь забить свои голы, но не получилось»

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем Оздоев Магомед
Комментарии (6)
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Viper for CSKA
1574312670
Угу, лучше пусть думает, как бы ему рекорды Кержа с Евро 2012 не побить.
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polt
1574323905
Ну если будет "забивать" как в игре с Сан-Марино, то ему и жизни не хватит , что бы превзойти Кержакова даже с помощью всей команды.
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nik55
1574349516
футболер поддержал коллегу и смотри что бы вас двоих не выперли из сборной после ЧЕ а может и раньше
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