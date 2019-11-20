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    Ахметов – оператору, когда ел пиццу: «Дай поесть нормально. Люди устали, работали»

    Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов ел пиццу после последнего матча отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (5:0). В это время к нему подошел оператор УЕФА.

    «Ну что за человек. Дай поесть нормально людям. Люди устали, работали», – сказал игрок ЦСКА репортеру, а в это время улыбался и ел спартаковец Георгий Джикия.

    • Ахметов в завершившемся отборе провел семь матчей из десяти.
    • В текущем сезоне РПЛ полузащитник поучаствовал в 16-и встречах, забил два гола, сделал результативный пас.
    • Россия вышла на Евро-2020 со второго места в группе.

    Источник: твиттер УЕФА

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