Ахметов – оператору, когда ел пиццу: «Дай поесть нормально. Люди устали, работали»

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов ел пиццу после последнего матча отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (5:0). В это время к нему подошел оператор УЕФА.
«Ну что за человек. Дай поесть нормально людям. Люди устали, работали», – сказал игрок ЦСКА репортеру, а в это время улыбался и ел спартаковец Георгий Джикия.
- Ахметов в завершившемся отборе провел семь матчей из десяти.
- В текущем сезоне РПЛ полузащитник поучаствовал в 16-и встречах, забил два гола, сделал результативный пас.
- Россия вышла на Евро-2020 со второго места в группе.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер УЕФА