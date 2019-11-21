Ахметов – оператору, когда ел пиццу: «Дай поесть нормально. Люди устали, работали»

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов ел пиццу после последнего матча отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (5:0). В это время к нему подошел оператор УЕФА.

«Ну что за человек. Дай поесть нормально людям. Люди устали, работали», – сказал игрок ЦСКА репортеру, а в это время улыбался и ел спартаковец Георгий Джикия.

Ахметов в завершившемся отборе провел семь матчей из десяти.

В текущем сезоне РПЛ полузащитник поучаствовал в 16-и встречах, забил два гола, сделал результативный пас.

Россия вышла на Евро-2020 со второго места в группе.