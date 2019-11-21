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  • Ахметов – оператору, когда ел пиццу: «Дай поесть нормально. Люди устали, работали»

Ахметов – оператору, когда ел пиццу: «Дай поесть нормально. Люди устали, работали»

21 ноября 2019, 00:24
26

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов ел пиццу после последнего матча отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (5:0). В это время к нему подошел оператор УЕФА.

«Ну что за человек. Дай поесть нормально людям. Люди устали, работали», – сказал игрок ЦСКА репортеру, а в это время улыбался и ел спартаковец Георгий Джикия.

  • Ахметов в завершившемся отборе провел семь матчей из десяти.
  • В текущем сезоне РПЛ полузащитник поучаствовал в 16-и встречах, забил два гола, сделал результативный пас.
  • Россия вышла на Евро-2020 со второго места в группе.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Ахметов Ильзат
Комментарии (26)
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Great Tartaria
1574287897
пздц РАБОТЯГИ........... с графиком 90 минут в неделю.... прямо авангард Пролетариата
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Hektor 84
1574292325
То ли писать не о чем. Напишите еще как он после пиццы в туалет сходил
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woyser
1574296319
Стахановцы мля.
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Пельш 1
1574310953
Вот так вот! Дожили, я думал что шахтёры или металлурги, или химики, или учителя с врачами работают, а нет я ошибался. Оказывается Ахметов и ему подобные работают и устают за не за ..уй собачий токое бабло получать (а не зарабатывать) и уставать от ни чего неделания!!!!
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den161
1574311234
Вы не работаете, а ИГРАЕТЕ. Плаксы...
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sochi-2013
1574315081
Сопля звезду поймала.
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rash1959
1574317385
Этот "работник" два часа на лавке просидел! Понабрали "работников" по объявлению.
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Давид59
1574321621
А он в каком качестве работал? Ж*па на лавке устала?
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vladimir-7
1574321960
Ну и правильно сделали, что послали оператора УЕФА на х** и спокойно Ахметов продолжил с Джикя есть пиццу.
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O-Z
1574323742
Такие за нашу сборную играют и ещё выёживаются??? Обыргал дворовую команду и устал. Играй за сборную туркмении тогда.
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