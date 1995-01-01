Шунин, Бакаев и Дзюба – в стартовом составе сборной России на матч с Сан-Марино

Кузяев вы серьезно? игрок скамейки в своем клубе, и этот игрок в Сборной!
Стал известен стартовый состав сборной России на матч отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино.
Россия: Шунин, Петров, Беляев, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Кузяев, Ал. Миранчук, Бакаев, Ионов, Дзюба.
Запасные: Гилерме, Джанаев, Фернандес, Чистяков, Караваев, Семенов, Ахметов, Зобнин, Головин, Жирков, Ерохин, Комличенко.
Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.
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