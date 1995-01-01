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    Шунин, Бакаев и Дзюба – в стартовом составе сборной России на матч с Сан-Марино

    Стал известен стартовый состав сборной России на матч отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино.

    Россия: Шунин, Петров, Беляев, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Кузяев, Ал. Миранчук, Бакаев, Ионов, Дзюба.

    Запасные: Гилерме, Джанаев, Фернандес, Чистяков, Караваев, Семенов, Ахметов, Зобнин, Головин, Жирков, Ерохин, Комличенко.

    Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

    Вы можете следить за ходом матча с помощью текстовой трансляции

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1905

      Челнинец 5 минут назад

      Кузяев вы серьезно? игрок скамейки в своем клубе, и этот игрок в Сборной!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +411

      ВасяК 9 минут назад

      Зеля должен сегодня, открыть счёт своим голам за сборную!!!Я надеюсь на это!!!

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