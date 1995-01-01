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    Дзюба: «Люблю «Лужники» не меньше, чем «Газпром Арену»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о важности поддержки болельщиков в домашних матчах.

    – Насколько важно для вас играть перед своими болельщиками?

    – Очень важно! Чемпионат Европы, который проходил во Франции, создал ощущение, будто мы играли в гостях: так болели за соперников в матчах с Англией и Уэльсом. На чемпионате мира болельщики придавали нам силы, уверенность. Когда тебя весь стадион поддерживает, скандирует, кричит «Вперед, Россия!», поет гимн, это обязывает ко многому.

    – Тот факт, что матчи пройдут в Санкт-Петербурге, где играет ваш «Зенит», тоже важен?

    – Это еще круче, хотя я люблю «Лужники» не меньше, чем стадион в Санкт-Петербурге. В любом случае чемпионат Европы или мира – лучшее событие в карьере футболиста, – сказал Дзюба.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • Форвард выступал за московский клуб с 2007-го по 2015 год, после чего перешел в «Зенит».
    • До 2014 года у «Спартака» не было собственного стадиона, команда играла в «Лужниках».
    • Сейчас стадион принимает матчи сборной России.

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10034

      vka1970 14 минут назад

      Это он так угрожает ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21752

      gol_kak_sokol 34 минуты назад

      Бомбардир, было одно зюбино интервью на UEFA.com. Вы нарезали его на столько цитат, что просто некуда деваться на вашем сайте от зюбиного поноса.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4137

      paracetamol 1 час назад

      Мотал бы ты в лужу, зенитовский тормоз!

      0
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