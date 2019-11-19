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Дзюба: «Люблю «Лужники» не меньше, чем «Газпром Арену»

19 ноября 2019, 18:42
7

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о важности поддержки болельщиков в домашних матчах.

– Насколько важно для вас играть перед своими болельщиками?

– Очень важно! Чемпионат Европы, который проходил во Франции, создал ощущение, будто мы играли в гостях: так болели за соперников в матчах с Англией и Уэльсом. На чемпионате мира болельщики придавали нам силы, уверенность. Когда тебя весь стадион поддерживает, скандирует, кричит «Вперед, Россия!», поет гимн, это обязывает ко многому.

– Тот факт, что матчи пройдут в Санкт-Петербурге, где играет ваш «Зенит», тоже важен?

– Это еще круче, хотя я люблю «Лужники» не меньше, чем стадион в Санкт-Петербурге. В любом случае чемпионат Европы или мира – лучшее событие в карьере футболиста, – сказал Дзюба.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • Форвард выступал за московский клуб с 2007-го по 2015 год, после чего перешел в «Зенит».
  • До 2014 года у «Спартака» не было собственного стадиона, команда играла в «Лужниках».
  • Сейчас стадион принимает матчи сборной России.

Источник: сайт УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (7)
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paracetamol
1574178761
Мотал бы ты в лужу, зенитовский тормоз!
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vka1970
1574181501
Это он так угрожает ?
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Диктор
1574182918
Гнида и этим все сказано.
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Garrincha58
1574183802
Дзюба больше всех любит деньги и кто больше даст того и любит
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oyabun
1574183874
Дзюба: "...а деньги Газпрома я люблю еще больше!"
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_Marqella_
1574188555
Что вы все как собаки лаять начали, нормальный, адекватный коммент....о каких деньгах тут некоторые персонажи говорят, непонятно...суть комментария абсолютно другая...
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