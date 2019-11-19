Дзюба: «Люблю «Лужники» не меньше, чем «Газпром Арену»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о важности поддержки болельщиков в домашних матчах.

– Насколько важно для вас играть перед своими болельщиками?

– Очень важно! Чемпионат Европы, который проходил во Франции, создал ощущение, будто мы играли в гостях: так болели за соперников в матчах с Англией и Уэльсом. На чемпионате мира болельщики придавали нам силы, уверенность. Когда тебя весь стадион поддерживает, скандирует, кричит «Вперед, Россия!», поет гимн, это обязывает ко многому.

– Тот факт, что матчи пройдут в Санкт-Петербурге, где играет ваш «Зенит», тоже важен?

– Это еще круче, хотя я люблю «Лужники» не меньше, чем стадион в Санкт-Петербурге. В любом случае чемпионат Европы или мира – лучшее событие в карьере футболиста, – сказал Дзюба.